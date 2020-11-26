Özvatan çiçek balı tescillendi - Son Dakika

Özvatan çiçek balı tescillendi
26.11.2020 16:06
2018 yılında Özvatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Özvatan Kaymakamlığı tarafından hazırlanan "Özvatan'da Geleneksel Üretimin Tescil Edilerek Ekonomik Değere Dönüştürülmesi" projesi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.
2018 yılında Özvatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Özvatan Kaymakamlığı tarafından hazırlanan "Özvatan'da Geleneksel Üretimin Tescil Edilerek Ekonomik Değere Dönüştürülmesi" projesi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Özvatan Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ortağı proje kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumuna "Özvatan Çiçek Balı" için coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici ile beraber yapılan iki buçuk yıllık çalışma sonuçlarını verdi. Yapılan çalışmaların ardından "Özvatan Çiçek Balı" coğrafi İşareti 593 tescil numaralı menşe adıyla tescil edildi. - KAYSERİ
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