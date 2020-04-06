PAGEV ve MEB'den

Milli Eğitim Bakanlığı ve PAGEV'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği iş birliği ile PAGEV Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, başta karantina merkezleri, hastaneler ve huzur evleri olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlere dağıtılmak üzere tek kullanımlık plastik çatal, kaşık, bıçak üretimine başlandı.



PAGEV'den yapılan açıklamada, Kocaeli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şeref Yüksel Bölükbaşoğlu ve Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan'ın katılımıyla PAGEV MTAL'in gönüllü öğretmenleri 06 Nisan Pazartesi günü ilk tek kullanımlık plastik ürün üretimine başladı. PAGEV Kurumsal İletişim Yönetmeni Cesur Çaça ve PAGEV Gebze MTAL Müdürü Muhammet Erbaş da bu önemli güne ev sahipliği yaptı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şeref Yüksel Bölükbaşoğlu, İzmit MTAL'de 165 ton dezenfektan ve temizlik malzemesi ile 800 litre kolonya üretimi yaptıklarını ve Gölcük-Kandıra- Kartepe ve Körfez Halk Eğitim Merkezlerimizde tek kullanımlık maske, önlük ve sedye örtüsü ürettiklerini belirtti.



Bölükbaşoğlu, Gebze Çolakoğlu MTAL, İzmit Zübeyde Hanım MTAL, Gölcük Anadolu Kalkınma Vakfı MTAL, Gebze Çelik İhracatçılar Birliği Ali Nuri Çolakoğlu MTAL, Kartepe Fevziye Tezcan MTAL'de maske, önlük ve sedye örtüsü üretimi başlattıklarını ifade ederek, "Valiliğimiz İl Pandemi Kurulu iş birliği ile ihtiyaç duyulan kurumlara başta sağlık ve emniyet görevlilerimiz olmak üzere ürettiğimiz ürünlerin dağıtımını yaptık. Virüsle mücadele kapsamında son olarak PAGEV Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tek kullanımlık plastik kaşıkların üretilmesi ve bu ürünlerin ücretsiz olarak karantina bölgeleriyle, hastane ve yurtlara ulaştırılması için sosyal sorumluluk projesi geliştirdik." değerlendirmesinde bulundu.



"Kovid-19 salgınının önlenmesinde tek kullanımlık ürünler önemli bir rol oynuyor"

PAGEV Kurumsal İletişim Yönetmeni Cesur Çaça ise iş tabanlı eğitim verdikleri PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nde örnek sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği halinde başlattıkları "Çorbada kaşığımız olsun" kampanyası ile Türkiye'nin Kovid-19 karşı mücadelesine destek verdiklerini ifade etti.



Çaça, PAGEV Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin atölyelerinde ürettikleri tek kullanımlık çatal, kaşık, bıçak gibi ürünleri başta karantina merkezleri, hastaneler ve huzur evleri olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlere ücretsiz olarak gönderdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:



"Kovid-19 salgınının önlenmesinde tek kullanımlık ürünler önemli bir rol oynuyor. İnsanların beslenme ihtiyacı ve gıdaya olan talebin hijyenik koşullarda sağlanması için ambalaj ve tek kullanımlık ürünler hayati öneme sahip. Kovid-19 salgınının arttığı şu günlerde hiç kimse, bir diğerinin kullandığı kaşığı, çatalı, bardağı kullanmak istemiyor. Salgın riskinin azaltılması için Bakanlıklardan da iş yerlerinde mutlaka tek kullanımlık ürünlerin tercih edilmesine dönük uyarılar geliyor. Eskiden fabrikalardaki yemekhanelerde kullanılan metal tabldot ve porselen tabak yerine artık tek kullanımlık plastik kaplara geçildi.

İnsan sağlığını korumamız ve gıdayı hijyenik olarak tüketmemiz için tek kullanımlık plastikler kritik önem taşıyor. PAGEV olarak Kovid-19 karşı yürüttüğümüz toplumsal mücadeleye okullarımızda tek kullanımlık ürünler üretip ihtiyaç duyulan yerlere göndererek katkı sağlıyoruz. Projenin hayata geçmesi için katkı sunan Uzman Kalıp Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Türk'e, üretimi gönüllü olarak üstlenen kıymetli PAGEV Gebze MTAL öğretmenlerine ve diğer tüm sektör paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz."



PAGEV Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muhammet Erbaş de Kovid-19 salgınının ardından özellikle hijyen ve temizliğin önemli bir boyuta ulaştığına dikkat çekerek, "İlk etapta aylık yaklaşık 1 milyon adet plastik tek kullanımlık kaşık üretmeyi planlıyoruz. Gönüllü öğretmenlerimiz üretime katkı vererek ülkemizin bu zor günlerinde ihtiyaç duyulan tek kullanımlık plastik üretimini gerçekleştiriyor. Birlik içinde bir çalışma yapıyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz." İfadelerini kullandı.