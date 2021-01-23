Paket paket destek - Son Dakika

Paket paket destek

23.01.2021 07:34
Paket paket destek, System.String[]

Pandemi beraberinde ekonomik sorunlar da getirdi.

Pandemi beraberinde ekonomik sorunlar da getirdi. İşsiz kalanlar, maaşı azalanlar, çalışma saatleri düşenler, yevmiyeli iş bulmakta zorlananlar... Bu zorlu dönemde temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlarımıza kamu kurumları destek paketleri sunuyor.

Salgın destek ödemesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın pandemi sebebiyle dağıttığı sosyal destek ödemelerinin ilk iki fazı gerçekleştirildi. Üçüncü faz ödemeler devam ediyor. Başvurular e-devlet üzerinden... T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe, 8 olanlar da cuma günleri başvuru yapabiliyor.

Yardıma emekliler, kamu işçileri, memurlar, İŞKUR'un kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinden yararlananlar başvuramıyor. Destek kapsamında yapılan hane başına 1000'er lira ödeme PTT'den veya başvuru esnasında beyan edilen IBAN üzerinden teslim ediliyor.

İl belediyeleri de vatandaşlarına yönelik çeşitli ayni ve nakdi yardım paketleri açıklıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi COVID-19'dan ekonomik olarak olumsuz etkilenmiş vatandaşlara 'Askıda Fatura' hizmeti sunuyor. Vatandaşlar İSKİ ve İGDAŞ faturalarını belediyeye bırakıyor, hayırseverler de ödüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde işini kaybeden çeşitli meslek gruplarına 500 lira nakdi yardım desteği sağlayacağını açıklamıştı. Belediye ayrıca gıda, temizlik malzemesi, yakacak, ekmek, eğitim (bot, kaban, çanta, kırtasiye) desteği de veriyor. Belediyenin Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yardımseverlerden teslim aldığı sıfır veya ikinci el kullanılabilir eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Yardım etmek isteyenler (0312) 507 37 17 numaralı telefona ulaşabilir. İzmir Büyükşehir Belediyesi de ihtiyacı olanlara erzak, yakacak, eğitim, giysi yardımı yapıyor. 'Biz İzmir' adlı mobil uygulama ve bizizmir.com üzerinden yardımda bulunulabilir.

Kocaeli Belediyesi bu dönemde gıda ve hijyen kolisi, öğrencilere internet ve tablet desteği sağlarken Bursa Belediyesi de nakit, sıcak yemek, karantinadaki vatandaşlara C vitamini paketi gibi destekler sunuyor. Belediyelerin internet siteleri ve Sosyal Hizmetler Dairesi üzerinden yardım talebi oluşturabilir.

Paket paket destek

Pazartesi, E Devlet, Salı, Kamu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Paket paket destek - Son Dakika Magazin


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