Pakistan Başbakanı Han, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Han, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü - Son Dakika

Pakistan Başbakanı Han, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü

6 saat önce

Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Pakistan Başbakanı Han, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü, System.String[]

Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gelen Han'ın Bin Selman ile görüşmesinde bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı.

Pakistan merkezli Geo News isimli televizyon kanalının daha önce Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal'a dayandırdığı haberde, Han'ın ziyaretinin, ikili iş birliği ve iki ülke liderleri arasındaki rutin görüşmeler çerçevesinde gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

Han, mayıs, eylül ve ekim aylarında Suudi Arabistan'a 3 ziyarette bulunmuştu.

Pakistan Başbakanı Ekim 2018'de, ülkesinin, Husilerle Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasında ara buluculuk rolü oynayacağını söylemişti.

Suudi Arabistan, Pakistan, Riyad, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Malatya'da polis noktasına ateş açıldı
Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın okullar tatil edildi

Son Dakika Haberleri
06:04 İstanbul'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
04:26 Emniyet müdürlüğü'nü gözetleyen şüpheli güvenlik güçlerini alarma geçirdi - Son Dakika
04:00 Lübnan'da güvenlik güçleriyle göstericiler arasında gerginlik - Son Dakika
03:55 Kadın milletvekillerinden "Las Tesis" protestosu - Son Dakika
03:27 Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp para isteyen 5 şüpheli otelde sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
00:49 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Son Dakika
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 06:07:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan Başbakanı Han, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]