Pakistan'dan Türk iş insanlarına enerji sektörüne yatırım çağrısı - Son Dakika
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Pakistan'dan Türk iş insanlarına enerji sektörüne yatırım çağrısı

12.08.2022 17:43
Pakistan'dan Türk iş insanlarına enerji sektörüne yatırım çağrısı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türk iş insanlarına ülkesinde enerji sektörüne yatırım yapma çağrısında bulundu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türk iş insanlarına ülkesinde enerji sektörüne yatırım yapma çağrısında bulundu.

Radio Pakistan'daki habere göre, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, başkent İslamabad'daki Başbakanlık konutunda Şerif tarafından kabul edildi.

Görüşmede Şerif, bugün imzalanan Mal Ticaret Anlaşması'nın iki ülkenin karşılıklı güvene dayanan güçlü kardeşliğini yansıttığını, bu anlaşmanın gelecek 3 yıl içerisinde ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak için yardımcı olacağını vurguladı.

Şerif, Türk iş insanlarına ülkesinde enerji sektörüne yatırım yapma çağrısında bulunarak, Türkiye'nin hidroelektrik santrali projelerinde önemli bir deneyime sahip olduğunu vurguladı.

Pakistan'ın yıllık 20 milyar doların üzerinde petrol ithal ettiğini anımsatan Şerif, bunun alternatif enerji kaynakları kullanılarak düşürülebileceğini belirtti.

Şerif, ülkesinin kamu-özel ortaklığı ile 5-6 bin megavat güneş enerjisi parkı inşa etmeyi planladığını kaydetti.

Bugün Pakistan Başbakanlık konutunda gerçekleştirilen törende, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Pakistan Ticaret Bakanı Seyid Navid Kamar, iki ülke arasındaki Mal Ticaret Anlaşması'nı imzalamıştı.

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Pakistan'da köprü sel sularına kapıldı Pakistan'da köprü sel sularına kapıldı Türkiye ile Pakistan arasında Mal Ticaret Anlaşması imzalandı Türkiye ile Pakistan arasında Mal Ticaret Anlaşması imzalandı
Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'dan Türk iş insanlarına enerji sektörüne yatırım çağrısı - Son Dakika
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