Pakistan'ın yıllık 20 milyar doların üzerinde petrol ithal ettiğini anımsatan Şerif, bunun alternatif enerji kaynakları kullanılarak düşürülebileceğini belirtti.

Görüşmede Şerif, bugün imzalanan Mal Ticaret Anlaşması'nın iki ülkenin karşılıklı güvene dayanan güçlü kardeşliğini yansıttığını, bu anlaşmanın gelecek 3 yıl içerisinde ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak için yardımcı olacağını vurguladı.

Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'dan Türk iş insanlarına enerji sektörüne yatırım çağrısı - Son Dakika

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