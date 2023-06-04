Pakistan Başbakanı'nın Erdoğan'a hediyesi gündem oldu! İkili arasında güldüren "mango" diyaloğu - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı'nın Erdoğan'a hediyesi gündem oldu! İkili arasında güldüren "mango" diyaloğu

04.06.2023 14:29

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde Türkiye'ye getirdiği mango hediyesi ve Erdoğan çiftiyle yaptığı sohbet gündem oldu. Şerif, mango hediyesini teslim ederken Erdoğan, 'Nerede mangolar?' diye sordu. Çiftin yanındakilerin mangoların eve yollandığını söylemesi üzerine Erdoğan memnuniyetini gösterdi. Erdoğan, Şerif'e 'Pakistan mangolarının çok lezzetli ve tatlı olduğunu biliyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki yemin törenini izleyenlerden biri olan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, Pakistan getirdiği hediyeler üzerine Erdoğan çiftiyle yaptığı sohbet gündem oldu.

"MANGO" DİYALOĞU DİKKAT ÇEKTİ

Pakistan medyası, Şerif'in hediye olarak Türkiye'ye mango götürdüğünü ve bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim ettiğini belirtirken, paylaşılan videolarda Şerif ile Erdoğan çiftinin sohbeti yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: NEREDE MANGOLAR?

"Pakistan halkı sizin seçilmenizden dolayı çok mutlu. Davetiniz için çok teşekkür ederim, mutlu anınızı bizimle paylaştınız" diyen Şerif, Pakistan'dan mango getirerek hediye ettiğini söylerken Erdoğan, "Nerede mangolar?" diye sorarken duyuluyor.

"BUNLARDAN YARISI AĞABEYİMİN, YARISI İSE ABLAMIN"

Daha sonra çiftin yanındakiler mangoların eve yollandığını öğrenince Erdoğan baş parmağını kaldırarak memnuniyetini gösterirken gülümsüyor. Şerif de, "Bunlardan yarısı ağabeyimin yarısı ise ablamın" dedi.

"PAKİSTAN MANGOLARININ LEZZETLİ OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Erdoğan çifti Şerif'in açıklamaları ve hediyesi için teşekkür etti. Erdoğan ise Şerif'e, "Pakistan mangolarının çok lezzetli ve tatlı olduğunu biliyorum" dediği duyuldu.

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Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Mango, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı'nın Erdoğan'a hediyesi gündem oldu! İkili arasında güldüren 'mango' diyaloğu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan Başbakanı'nın Erdoğan'a hediyesi gündem oldu! İkili arasında güldüren "mango" diyaloğu - Son Dakika
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