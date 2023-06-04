Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki yemin törenini izleyenlerden biri olan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, Pakistan getirdiği hediyeler üzerine Erdoğan çiftiyle yaptığı sohbet gündem oldu.
Pakistan medyası, Şerif'in hediye olarak Türkiye'ye mango götürdüğünü ve bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim ettiğini belirtirken, paylaşılan videolarda Şerif ile Erdoğan çiftinin sohbeti yer aldı.
"Pakistan halkı sizin seçilmenizden dolayı çok mutlu. Davetiniz için çok teşekkür ederim, mutlu anınızı bizimle paylaştınız" diyen Şerif, Pakistan'dan mango getirerek hediye ettiğini söylerken Erdoğan, "Nerede mangolar?" diye sorarken duyuluyor.
Daha sonra çiftin yanındakiler mangoların eve yollandığını öğrenince Erdoğan baş parmağını kaldırarak memnuniyetini gösterirken gülümsüyor. Şerif de, "Bunlardan yarısı ağabeyimin yarısı ise ablamın" dedi.
Erdoğan çifti Şerif'in açıklamaları ve hediyesi için teşekkür etti. Erdoğan ise Şerif'e, "Pakistan mangolarının çok lezzetli ve tatlı olduğunu biliyorum" dediği duyuldu.
Son Dakika › Güncel › Pakistan Başbakanı'nın Erdoğan'a hediyesi gündem oldu! İkili arasında güldüren 'mango' diyaloğu - Son Dakika