Pakistan Büyükelçiliği 'Mango Festivali' Düzenledi - Son Dakika
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Pakistan Büyükelçiliği 'Mango Festivali' Düzenledi

04.07.2022 22:51
Pakistan Büyükelçiliği 'Mango Festivali' Düzenledi

Pakistan Büyükelçiliği, Mango Festivali düzenledi. Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, “Mango, bizim en önemli meyvelerimizden biri. Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığı’ndaki yetkililere, bu mangoları buraya getirmemize yardımcı oldukları için teşekkür ederiz” dedi.

MELİS YILDIRIM

Pakistan Büyükelçiliği, Mango Festivali düzenledi. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, "Mango, bizim en önemli meyvelerimizden biri. Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı'ndaki yetkililere, bu mangoları buraya getirmemize yardımcı oldukları için teşekkür ederiz" dedi.

Pakistan Büyükelçiliği, ülkenin en önemli tarım ürünlerinden olan mango meyvesini tanıtmak için bugün büyükelçilikte Mango Festivali düzenlendi. Çok sayıda büyükelçi ve diplomatın da katıldığı festivalin açış konuşmasını yapan Büyükelçi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Pakistan'ın mango üretiminde altıncı, ihracatında da dördüncü sırada olduğunu söyledi. Büyükelçi Gazi, "Mango, bizim en önemli meyvelerimizden biri. Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı'ndaki yetkililere, bu mangoları buraya getirmemize yardımcı oldukları için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Büyükelçinin konuşmasının ardından, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin 75. yılı dolayısıyla pasta kesildi. Davetlilere mangoyla birlikte Pakistan mutfağından yemekler de ikram edildi.

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Kaynak: ANKA

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Büyükelçiliği 'Mango Festivali' Düzenledi - Son Dakika

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