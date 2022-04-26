Minibüste patlama: 4 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Pakistan'ın Karaçi kentinde üniversite kampüsünde bir minibüste meydana gelen patlamada, 3'ü Çinli 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Pakistan'ın Sind eyaletindeki Karaçi Üniversitesinde Çince eğitim verilen bir kursun yakınlarında bir minibüste patlama meydana geldi. Patlama sonucu 3'ü Çinli olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, minibüste en az 7 kişinin bulunduğu ifade edildi. Yaralıların sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, minibüsteki LPG tankının patladığı ifade edilirken, polisten patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

(Abid Mazhar - İHA)