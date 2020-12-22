İSLAMABAD - Pakistan'da şantiyelerine polis baskını düzenlenen Türk şirketinin çalışanları protesto düzenledi - Son Dakika

İSLAMABAD - Pakistan'da şantiyelerine polis baskını düzenlenen Türk şirketinin çalışanları protesto düzenledi

22.12.2020 16:17

Pakistan'ın Lahor şehrinde gece saatlerinde şantiyelerine polis baskını düzenlenen "Albayrak ve Özpak Grubu" çalışanları protesto gerçekleştirdi.

Pakistan'ın Lahor şehrinde gece saatlerinde şantiyelerine polis baskını düzenlenen "Albayrak ve Özpak Grubu" çalışanları protesto gerçekleştirdi.

Lahor Atık Yönetimi Şirketinin (LWMC) Lahor'daki ofisinin önünde bir araya gelen şirket çalışanları, polisin eylemine ve LWMC'nin tutumuna tepki gösterdi.

Öte yandan çalışanlar, "Pakistan Türkiye kardeşliği çok yaşa" şeklinde sloganlar attı.

Özpak Üst Yöneticisi (CEO) Nizamettin Kocameşe'nin de katıldığı protestoda şirketler adına ortak açıklama yapan Albayrak Proje Koordinatörü Çağrı Özel, "LWMC yaptığı açıklamada, sözleşmeye göre araçları devraldıklarını bildirdi. Sözleşmeye göre ise Türk şirketlerin devir yükümlülüğü bulunmuyor. Araç, ekipman ve garajlarımızın kendimize ait olduğuna dair mahkeme kararı olduğu halde bu hiçe sayıldı." ifadelerini kullandı.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sözleşme 31 Aralık'ta sona erecek olmasına rağmen 21 Aralık gecesi hiçbir yazılı belge sunmadan zorbalıkla garajlara girip her şeye el koymaları ve bu arbede sırasında garajlarda kayıt yapan kameraların görüntülerinin silinmesi, cep telefonları ile çekilen görüntüleri yok etmek için Türk ve Pakistanlı personelin telefonlarının ellerinden alınıp galerilerinin silinmesi, bu vahim olayın kanunsuz olduğunun açık delilidir."

Öte yandan yetkililerin açıklamasına göre polis, Türk şirketlerinin garajlarında yer alan "Albayrak ve Özpak" yazısının üzerini boyayla kapattı.

Şantiyelerine giremediklerini ifade eden yetkililer, kendilerine ait araçların kullanıldığını, taşıtların garajların dışındaki yerlere park edildiğini söyledi.

Yetkililer ayrıca, şirket araçlarının kullanıldığı sırada kaza yapıldığını kaydetti.

Pakistan polisi dün baskın düzenlemişti

Lahor kentinde temizlik hizmeti sunan Albayrak ve Özpak Grubu şirketlerinin garaj olarak kullandıkları 6 tesise, dün sabah 02.30 sularında çevik kuvvet ekipleri baskın düzenlemişti.

Şirket mensuplarının AA muhabirine verdi

İSLAMABAD - Pakistan'da şantiyelerine polis baskını düzenlenen Türk şirketinin çalışanları protesto düzenledi
İSLAMABAD - Pakistan'da şantiyelerine polis baskını düzenlenen Türk şirketinin çalışanları protesto düzenledi
İSLAMABAD - Pakistan'da şantiyelerine polis baskını düzenlenen Türk şirketinin çalışanları protesto düzenledi
İSLAMABAD - Pakistan'da şantiyelerine polis baskını düzenlenen Türk şirketinin çalışanları protesto düzenledi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSLAMABAD - Pakistan'da şantiyelerine polis baskını düzenlenen Türk şirketinin çalışanları protesto düzenledi - Son Dakika


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