Pakistan'da TLP partisinin lideri Rizvi'nin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolarda 3 kişi öldü - Son Dakika

Pakistan'da TLP partisinin lideri Rizvi'nin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolarda 3 kişi öldü

13.04.2021 12:05
Pakistan'da TLP partisinin lideri Rizvi'nin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolarda 3 kişi öldü, System.String[]

Pakistan'da Fransa Büyükelçisinin gönderilmesini isteyen Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) partisinin lideri Saad Rizvi'nin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolarda 2 sivil ile bir polis memuru hayatını kaybetti, 10 polis yaralandı.

Pakistan'da Fransa Büyükelçisinin gönderilmesini isteyen Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) partisinin lideri Saad Rizvi'nin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolarda 2 sivil ile bir polis memuru hayatını kaybetti, 10 polis yaralandı.

Lahor'a yakın Şahadra kasabasında Rizvi'nin serbest bırakılmasını talep eden destekçileriyle emniyet güçleri arasında gece boyu çatışmalar yaşandı.

Yetkililer, çıkan olaylarda 2 göstericinin ve bir polis memurunun yaşamını yitirdiğini, 10 emniyet görevlisinin yaralandığını belirtti.

Öte yandan, dün Rizvi'nin gözaltına alınmasıyla ülkenin birçok şehrinde patlak veren protestolar ise sürüyor.

Başkent İslamabad başta olmak üzere, Lahor, Ravalpindi, Karaçi ve Multan gibi şehirlerde TLP destekçileri yolları trafiğe kapatarak gösteri düzenliyor ve zaman zaman polisle çatışıyor.

TLP, 12 destekçisinin öldüğünü iddia etti

TLP Sözcüsü Tayyip Rizvi, yaptığı açıklamada, protestoların sona erdirilmesine yönelik bir çağrıları olmadığını ifade ederek, "Fransa Büyükelçisi gönderilene kadar protestolar devam edecek." dedi.

Sözcü Rizvi ayrıca TLP'lilerin ateşli silahlarla "şehit edildiğini" belirterek, şimdiye dek 12 TLP destekçisinin hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

TLP, şiddete dönüşen eylemleriyle tanınıyor

Sünni-Barelvi hareketine mensup, Hadim Hüseyin Rizvi tarafından 2015'te kurulan TLP, radikal görüşleri ve şiddete dönüşen protestolarıyla biliniyor.

Rizvi, 2017'de Başkent İslamabad ve yakınındaki Rawalpindi şehrinde hayatı felç eden üç haftalık oturma eylemi ile adını duyurmuştu. Eylemde, seçilmiş yetkililerin Hz. Muhammed'in son peygamber olduğu üzerine yemin etmesi hakkındaki kanunda yapılması istenen değişikliğe karşı çıkılmıştı. TLP, Pakistan'da 2018'de İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idama mahkum edilen Asya Bibi'nin Anayasa Mahkemesince serbest bırakılmasının ardından başlayan protestolar ve Hollanda'da düzenlenmek istenen karikatür yarışmasına tepki gösterileriyle de gündeme gelmişti.

Partinin, Sindh Eyalet Meclisinde iki temsilcisi bulunuyor.

Partinin kurucusu Hadim Hüseyin Rizvi, 19 Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti.

Anlaşmaya varıldığı öne sürülmüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamaları sebebiyle geçen yıl kasımda ülkenin çeşitli şehirlerinde gösteri düzenleyen TLP'nin hükümet ile bir anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.

Saad Rizvi tarafından basınla paylaşılan ve eski İçişleri Bakanı İcaz Ahmed Şah ile Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Pir Nurul Hak Kadri'nin imzasının bulunduğu anlaşma metninde, hükümetin, Fransa'nın İslamabad Büyükelçisi'nin 2-3 ay içinde ülkeden gönderilmesine dair bir parlamento kararı çıkaracağı, Paris'e yeni büyükelçi atamayacağı, Fransız ürünlerinin devlet düzeyinde boykot edileceği ve gözaltına alınan TLP üyelerini serbest bırakacağına ilişkin maddelerin yer aldığı iddia edilmişti.

???????Pakistan'ın Paris Büyükelçisi Muinül Hak, geçen sene ağustosta ülkenin Pekin Büyükelçisi olarak atanmıştı. İslamabad yönetimi Paris'e yeni büyükelçi atamamıştı.

TLP lideri dün gözaltına alınmıştı

TLP yetkilileri, dün, parti lideri Rizvi'nin Lahor'da güvenlik birimlerince gözaltına alındığını açıklamıştı.

TLP lideri Rizvi, hükümete çağrıda bulunarak, 20 Nisan'a kadar Fransa Büyükelçisinin ülkeden gönderilmesini aksi halde ülke genelinde gösteri düzenleyeceklerini belirtmişti.

Rizvi ayrıca Fransız ürünlerinin boykot edilmesini de talep etmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da TLP partisinin lideri Rizvi'nin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolarda 3 kişi öldü - Son Dakika


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