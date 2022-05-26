Pakistan'daki protestolarda 3 polis öldü, 91 polis yaralandı - Son Dakika
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Pakistan'daki protestolarda 3 polis öldü, 91 polis yaralandı

26.05.2022 19:44

Pakistan'ın Pencap eyaletinde sokağa inen eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Tehreek-i Insaf (PTI) destekçileri ile polis arasında çıkan çatışmalarda, 3 polis hayatını kaybederken, 91 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde sokağa inen eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Tehreek-i Insaf (PTI) destekçileri ile polis arasında çıkan çatışmalarda, 3 polis hayatını kaybederken, 91 kişi de yaralandı.

Pakistan'da dün Başbakan Imran Khan'ın partisi Tehreek-i Insaf (PTI) destekçileri birçok kentte sokağa inmiş, başta başkent İslamabad, Lahor ve Karaçi olmak üzere çok sayıda kentte polis ile göstericiler arasında çatışma çıkmıştı.

Pencap eyaleti genelinde Khan destekçileri ile polis arasında çıkan çatışmalarda, 3 polis memurunun hayatını kaybettiği, 91 polis memurunun da yaralandığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Lahor'da 1 polisin vurularak öldürüldüğünü, 2 polis memurunu ise Attock kentinde görev başındayken otobüslerinin devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Polis ayrıca, Lahor'da 34, Attock'ta 48 ve Sargodha'da 9 polisin yaralandığını bildirerek, 11 polis aracına zarar verildiği aktarıldı.

(Abid Mazhar - İHA)

Pakistan'daki protestolarda 3 polis öldü, 91 polis yaralandı
Pakistan'daki protestolarda 3 polis öldü, 91 polis yaralandı
Pakistan'daki protestolarda 3 polis öldü, 91 polis yaralandı
Pakistan'daki protestolarda 3 polis öldü, 91 polis yaralandı

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Kaynak: İHA

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