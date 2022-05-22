Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari, ilk resmi dış ziyaretini Çin'e yaptı - Son Dakika
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Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari, ilk resmi dış ziyaretini Çin'e yaptı

22.05.2022 20:45
Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari, ilk resmi dış ziyaretini Çin'e yaptı

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, göreve geldikten sonraki ilk resmi dış ziyaretini Çin'e gerçekleştirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, göreve geldikten sonraki ilk resmi dış ziyaretini Çin'e gerçekleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistanlı Bakan Çinli mevkidaşı Vang Yi ile ülkenin güneyindeki Guancou şehrinde görüştü.

Zedari, Çinli mevkidaşı ile görüşmesinde 26 Nisan'da Karaçi Üniversitesindeki Konfüçyüs Enstitüsünde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Çin vatandaşları için başsağlığı diledi.

Çin vatandaşlarına yönelik hiçbir terör saldırısının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Pakistanlı Bakan, Pakistan-Çin dostluğunun altını oymaya yönelik hiçbir çabanın başarıya ulaşamayacağını kaydetti.

Zerdari, Çin ile dostluğun, Pakistan dış politikasının köşe taşı ve Pakistan halkının kaçınılmaz seçimi olduğunu belirterek, Pakistan'ın "tek Çin" politikasına bağlı olduğunu ve Çin'in temel çıkarlarını korumasını desteklediğini ifade etti.

Zerdari, 18 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler'in New York'taki merkezinde düzenlenen "Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı" toplantısına katılmış, burada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmüştü.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari, ilk resmi dış ziyaretini Çin'e yaptı - Son Dakika


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