Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde "Bağımsızlık Günü" kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde "Bağımsızlık Günü" kutlandı

14.08.2022 14:27

Pakistan'ın 75'inci Bağımsızlık Günü, Ankara Büyükelçiliğinde törenle kutlandı.

Pakistan'ın 75'inci Bağımsızlık Günü, Ankara Büyükelçiliğinde törenle kutlandı.

Elçilik konutunda bayrak çekme töreniyle başlayan Bağımsızlık Günü etkinliğine çok sayıda davetli katıldı.

Davetlilere, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan Şahbaz Şerif'in, ülkenin bağımsızlığının 75'inci yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajları okundu.

Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi de yaptığı konuşmada, Türkiye'deki Pakistanlıların Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Büyükelçi Gazi, 14 Ağustos'un, Pakistanlılara, hayatlarını kendi iradelerine göre yaşayabilecekleri ayrı bir yurt sağlamak için verilen "destansı mücadele"yi hatırlattığını söyledi.

"Bugün, Kaid-i Azam (Muhammed Ali Cinnah) tarafından öngörüldüğü gibi, ulusal birlik, inanç ve disiplin değerlerimizi korumak için kesin kararlılığımızı tekrarlama ve Pakistan'ın kuruluş hedeflerine bağlılığımızı yenileme günüdür." ifadesini kullanan Gazi, Pakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutlayan Türk liderlere ve halkına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından davetlilere Pakistan mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi.

YORUMLAR
500
Park kavgası sebebiyle öldürülen Murat Ulaş Kanbur'un tartışma görüntüleri ortaya çıktı Park kavgası sebebiyle öldürülen Murat Ulaş Kanbur'un tartışma görüntüleri ortaya çıktı Pakistan'ın bağımsızlığının 75'inci yılı Ankara'da kutlandı Pakistan'ın bağımsızlığının 75'inci yılı Ankara'da kutlandı
Kaynak: AA

Pakistan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde 'Bağımsızlık Günü' kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:39 Paris Saint-Germain'de "penaltı" krizi! Neymar'ın sosyal medyada beğendiği paylaşım Mbappe'nin hoşuna gitmeyecek
19:12 PİAR Araştırma'nın "En başarılı belediye başkanı kim?" anketinde CHP'li belediye zirvede çıktı
18:47 Hadise'nin eşinden "Başörtülü psikolog olmaz" diyen Prof. Üstün Dökmen'e sert sözler: Bir bitmediniz! Sizin düşünceleriniz de insan etiğine aykırı
18:39 Manchester City'nin yeni kaptanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan oldu
18:25 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, AK Parti hükümetini eleştirdi: Bunların metal yorgunluğu var, o yüzden artık dinlenmeleri gerek
18:28 Arnavutluk'ta Türk bayrağını sahil gözetleme kulesinden indirip denize atan şahıs gözaltında
18:20 West Ham United'ı 1-0 yenen Nottingham Forest, 21. yüzyıldaki ilk Premier Lig galibiyetini aldı
17:40 Kiracısının kalan eşyalarını terastan aşağı atan ev sahibi baba, 4 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu
17:39 ABD'de Kongre binasına saldırı girişiminde bulunan şahıs, barikatlara çarpmasının ardından intihar etti
17:33 Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra yolda! İspanyol savunmacının, "Bize her yer Trabzon!" sözleri taraftarın beğenisini topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 20:23:17. #1.11#
SON DAKİKA: Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde "Bağımsızlık Günü" kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement