Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde "Bağımsızlık Günü" kutlandı

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Pakistan'ın 75'inci Bağımsızlık Günü, Ankara Büyükelçiliğinde törenle kutlandı.

Elçilik konutunda bayrak çekme töreniyle başlayan Bağımsızlık Günü etkinliğine çok sayıda davetli katıldı.

Davetlilere, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan Şahbaz Şerif'in, ülkenin bağımsızlığının 75'inci yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajları okundu.

Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi de yaptığı konuşmada, Türkiye'deki Pakistanlıların Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Büyükelçi Gazi, 14 Ağustos'un, Pakistanlılara, hayatlarını kendi iradelerine göre yaşayabilecekleri ayrı bir yurt sağlamak için verilen "destansı mücadele"yi hatırlattığını söyledi.

"Bugün, Kaid-i Azam (Muhammed Ali Cinnah) tarafından öngörüldüğü gibi, ulusal birlik, inanç ve disiplin değerlerimizi korumak için kesin kararlılığımızı tekrarlama ve Pakistan'ın kuruluş hedeflerine bağlılığımızı yenileme günüdür." ifadesini kullanan Gazi, Pakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutlayan Türk liderlere ve halkına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından davetlilere Pakistan mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi.