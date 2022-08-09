Pakistan Talibanı'ndan terör saldırısı! Canlı bomba saldırısında 4 Pakistan askeri öldü

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Mir Ali bölgesinde askeri konvoyun geçişi sırasında intihar saldırısı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi. Saldırıların, barış görüşmeleri yapılmasının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

"TERÖR TEHDİDİNİ ORTADAN KALDIRMAKTA KARARLIYIZ"

Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırıyı güçlü şekilde kınayarak ülkesinin terör tehdidinin kökünü kazımakta kararlı olduğunu vurguladı.

TTP'NİN KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA GERÇEKLEŞTİ

Saldırı, terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP) üst düzey komutanlarından Ömer Halid Horasani olarak bilinen Abdul Wali Mohmand ve beraberindeki 3 kişinin Afganistan'da öldürülmesinin ardından düzenlendi. Geo News televizyonunun haberine göre, Horasani, Afganistan'ın Paktika vilayetinde seyahat halindeyken aracına bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Horasani, yanındaki 2 TTP komutanı ve şoför hayatını kaybetmişti.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ YAPILIYORDU

Saldırılar, TTP ile Pakistan hükümetinin barış görüşmeleri yürüttüğü bir dönemde gerçekleşti. Horasani, TTP'nin Pakistan ile barış görüşmelerini yürüten heyetin bir parçasıydı. Horasani'nin ölümünün barış görüşmelerini etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil.