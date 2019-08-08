Son Dakika Haberleri: Pakistan: Keşmir konusunda Hindistan'a karşı askeri seçenek gündemde yok
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Pakistan: Keşmir konusunda Hindistan'a karşı askeri seçenek gündemde yok

2 saat önce

Hindistan'ın tartışmalı Cammu Keşmir eyaletine verdiği özel statüyü kaldırmasının ardından başlayan krizde Pakistan askeri bir seçenek düşünmediklerini açıkladı

Pakistan: Keşmir konusunda Hindistan'a karşı askeri seçenek gündemde yok, System.String[]
Hindistan'ın tartışmalı Cammu Keşmir eyaletine verdiği özel statüyü kaldırmasının ardından başlayan krizde Pakistan askeri bir seçeneğin göndemde olmadığını açıkladı.

Konu hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "Askeri bir seçeneği değerlendirmiyoruz. Ama saldırı olursa buna karşılık verme hakkımız yok mu?" şeklinde konuşarak kendilerini savunacaklarını ifade etti.
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Hindistan, Pakistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:43 
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