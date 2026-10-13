Pakistan’da akaryakıt desteği 10 milyon kişiye ulaştı - Son Dakika
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Pakistan’da akaryakıt desteği 10 milyon kişiye ulaştı

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Pakistan’da akaryakıt desteği 10 milyon kişiye ulaştı
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Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, 75 milyar Pakistan rupisi ayrılan akaryakıt destek programından doğrudan yararlananların sayısının 10 milyonu aştığını açıkladı. Şerif, programın sürdürüleceğini belirterek Bilgi Teknolojileri Bakanı Şaza Fatıma Hoca’ya ulusal ödül verileceğini duyurdu.

Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, hükümetin akaryakıt destek programının uygulanmasında görev alan bakanlar ve yetkililer için başkent İslamabad’da bir çay daveti düzenledi. Şerif, desteğin ihtiyaç sahiplerine şeffaf biçimde ulaştırılması için çalışan federal ve eyalet hükümetleri ile ilgili kurumlara teşekkür etti.

MOTOSİKLET VE KÜÇÜK OTOMOBİL SAHİPLERİNE DESTEK

Programdan doğrudan yararlananların sayısının 10 milyonu aştığını belirten Şerif, destek alanların motosiklet kullanıcıları, rikşa ve Qingqi tipi üç tekerlekli araç işletmecileri ile motor silindir hacmi 800 cc’ye kadar olan otomobillerin sahiplerinden oluştuğunu söyledi.

Akaryakıt desteğinin uygunluk şartlarını karşılayan kişilere sağlandığını ifade eden Şerif, programın bu kişilerin ailelerine de dolaylı katkı sunduğunu kaydetti.

75 MİLYAR RUPİ AYRILDI, PROGRAM DEVAM EDECEK

Hükümetin girişim için 75 milyar Pakistan rupisi tahsis ettiğini açıklayan Şerif, akaryakıt destek programının sürdürüleceğini vurguladı.

Planlama aşamasında çeşitli zorluklar ve kaygılarla karşılaşıldığını anlatan Şerif, tüm paydaşların eş güdüm içinde çalışması sayesinde önemli ilerleme sağlandığını belirtti. Eyalet hükümetleri ve eyalet başbakanlarının iş birliğinin programın başarısında belirleyici olduğunu söyledi.

AİLELERLE BİRLİKTE 50 MİLYON KİŞİYE ULAŞTIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Şerif, hane başına ortalama beş kişi düştüğü varsayımıyla, programdan doğrudan veya dolaylı olarak yararlananların sayısının yaklaşık 50 milyon olduğunu tahmin ettiğini açıkladı.

Şubat ayında başlatılan önceki girişimde kullanılan akaryakıt destek kuponlarının en yüksek seviyede yaklaşık 1,3 milyona ulaştığını hatırlatan Şerif, mevcut programın federal ve eyalet hükümetlerinin ortak çalışmasıyla daha geniş bir kesime ulaştığını ifade etti.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BAKANINA ULUSAL ÖDÜL

Başbakan Şerif, programın hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Bilgi Teknolojileri Bakanı Şaza Fatıma Hoca’ya ulusal ödül verileceğini duyurdu. Uygulamada görev alan diğer yetkililere de özverili çalışmaları nedeniyle plaket sunulacağını belirtti.

Şerif; Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb, Planlama Bakanı Ahsan İkbal, ilgili bakanlıkların yetkilileri, eyaletlerin baş sekreterleri ve uygulama sürecinde görev alan kurumların katkılarını da takdir etti.

PakistanSon Dakika

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