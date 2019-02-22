Son Dakika Haberleri: Pakistanlı Heyetin Bilecik Ziyareti

Pakistanlı Heyetin Bilecik Ziyareti

34 dakika önce

Pakistanlı heyet, Türkiye turu kapsamında Bilecik'in tarihi ve kültürel yerlerini gezerek bilgi aldı.

Pakistanlı Heyetin Bilecik Ziyareti, System.String[]
Pakistanlı heyet, Türkiye turu kapsamında Bilecik'in tarihi ve kültürel yerlerini gezerek bilgi aldı.

Türkiye turu kapsamında ülkeye gelen Pakistanlı heyet, Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin kayınpederi ve devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti. Ardından türbe yerleşkesi içinde bulunan ve Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezdi. Daha sonra heyet burada alan sorumlusu Engin Beyce'den çeşitli bilgiler aldı.

Öte yandan Bilecik'in tarihi yerlerinde fotoğraf çektiren heyet, şehre ve Türkiye'ye duydukları hayranlığı ifade etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:15 Kaynak: İHA

Türkiye, Bilecik, Yaşam
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