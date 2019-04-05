Son Dakika Haberleri: Palandöken Belediye Başkanı Sunar Göreve Başladı

Palandöken Belediye Başkanı Sunar Göreve Başladı

1 saat önce

Erzurum"da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Palandöken Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Muhammet Sunar, eski başkan Orhan Bulutlar'dan görevi devraldı.

Palandöken Belediye Başkanı Sunar Göreve Başladı, System.String[]
Erzurum"da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Palandöken Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Muhammet Sunar, eski başkan Orhan Bulutlar'dan görevi devraldı.

Palandöken Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, mazbatasını aldıktan sonra belediye hizmet binasına gelen Sunar'ın, iki dönem AK Partiden belediye başkanlığı yapan Orhan Bulutlar tarafından karşılandı.

Sunar'ın, görevi devraldığı makam odasındaki devir teslim törenine, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok ve Zehra Taşkesenlioğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, kadın ve gençlik kolları başkanları, meclis üyeleri ve partililer de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sunar, devraldığı hizmet bayrağını daha ileri noktaya taşımak için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Yoğun bir çalışma temposunun ardından görevi devralmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Sunar, "Hemşehrilerimizle el ele, gönül gönüle vererek, büyükşehir belediyemizle ilçemizin yarınlarını birlikte inşa edeceğiz. Desteklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum. AK Parti çatısı altında 10 yıl ilçemize sunduğu güzel hizmetler için Bulutlar'a gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bulutlar ise 10 yıl önce teslim aldığı görevi dolu dolu bir çalışma sezonu geçirdikten sonra devrettiğini belirtti.

Görev süresince ilçe ve hemşehrileri için önemli hizmetlerin altına imza attıklarını aktaran Bulutlar, "Şimdi alnımız açık, başımız dik şekilde görevi layıkıyla yapacağına inandığım kardeşime devrediyorum. Başta dünya liderimiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, görevimiz süresince desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize, milletvekillerimize, belediye meclis üyelerimize, teşkilatlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz de Bulutlar'ı ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı tebrik ederek, Sunar'a yeni görevinde başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:02 Kaynak: AA

Erzurum, Orhan Bulutlar, AK Parti, Palandöken, Güncel
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