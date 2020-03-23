Palandöken Belediyesi'nden 'Evde kalın ihtiyaçlarınızı kapınıza getirelim' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Palandöken Belediyesi'nden 'Evde kalın ihtiyaçlarınızı kapınıza getirelim' çağrısı - Son Dakika

Palandöken Belediyesi'nden 'Evde kalın ihtiyaçlarınızı kapınıza getirelim' çağrısı

6 saat önce

ERZURUM merkez Palandöken Belediyesi, 'Evde Kal' uygulaması kapsamında başlattığı proje ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla birlikte, kronik hastalığı olan ve engellilerin ihtiyaçlarını kapıya teslim ediyor.

Palandöken Belediyesi'nden 'Evde kalın ihtiyaçlarınızı kapınıza getirelim' çağrısı, System.String[]

ERZURUM merkez Palandöken Belediyesi, 'Evde Kal' uygulaması kapsamında başlattığı proje ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla birlikte, kronik hastalığı olan ve engellilerin ihtiyaçlarını kapıya teslim ediyor.

Palandöken Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM) ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların, kronik hastalığı olanların ve engellilerin bütün ihtiyaçlarını, kapıya teslim edecek hizmeti devreye soktu.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, özellikle yaşlılar olmak üzere herkesin "evde kal" çağrısına uymasını istedi. "Siz evde kalın, biz bütün ihtiyaçlarınızı kapınıza getirelim" diyen Başkan Sunar, "Bu virüs musibetini kısa sürede atlatmamız için 'evde kal' uyarılarını dikkate alıp uygulamalıyız. Özellikle 65 yaş üzeri, kronik hastalığı bulunan ve engelli vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları, mücadelenin en önemli ayağı. Bu önemin bilinciyle, yeni bir hizmeti devreye aldık. 'Siz evde kalın, biz bütün ihtiyaçlarınızı kapınıza getirelim' diyerek belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz PALTİM'i 65 yaş üzeri vatandaşlarımızla birlikte, kronik hastalığı olan ve engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Evden çıkmadan karşılayacakları ihtiyaçlarını kapılarına teslim edeceğiz. İnşallah kurallara uyan, uyarıları dikkate alan vatandaşlarımızla bu virüsü birlikte yeneceğiz" diye konuştu

Palandöken ilçesinde koronavirüs ile mücadele noktasında yürütülen çalışmaları da anlatan Başkan Sunar, içerisinde gönüllülerinde olduğu yaklaşık 30 kişilik bir ekiple ilçenin dört bir yanında dezenfeksiyon işlemi uyguladıklarını belirtti. Zabıta ekiplerinin de hijyen ve fiyat denetimleriyle sahada olduğunu bildiren Başkan Sunar, "Hükümetimiz örnek bir disiplin ve kararlılıkla koronavirüsüne karşı mücadele yürütüyor. Palandöken Belediyesi olarak bizler de aynı disiplin ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. 30 kişilik ekibimizle ilçemizin her noktasında dezenfekte yapıyoruz. Yine zabıta ekiplerimizle hijyen ve fiyat denetimlerini aralıksız sürdürüyoruz" dedi

KAMU ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Koronavirüs ile mücadelede göstermiş oldukları fedakarlık ve özveriden dolayı tüm kamu çalışanlarına da teşekkür eden Başkan Sunar, "Fedakarca emeklerini ortaya koyan tüm kamu çalışanlarına Palandökenliler adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Koronavirüs, Palandöken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:44 Kaynak: DHA

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