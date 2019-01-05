Son Dakika Haberleri: Palandöken Belediyespor, Tkd Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik 3-0 Mağlup Etti

Palandöken Belediyespor, Tkd Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik 3-0 Mağlup Etti

29 dakika önce

Türkiye Erkekler Voleybol 1.lig, B grubunda lider durumdaki Palandöken Belediyespor, ligin en zor müsabakasında takipçisi TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'i 3-0 mağlup etti.

Palandöken Belediyespor, Tkd Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik 3-0 Mağlup Etti, System.String[]
Türkiye Erkekler Voleybol 1.lig, B grubunda lider durumdaki Palandöken Belediyespor, ligin en zor müsabakasında takipçisi TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'i 3-0 mağlup etti.

Türkiye Erkekler Voleybol 1.lig, B grubunda 2.Yarı maçları başladı.Ligde bugüne kadar oynadığı 13 müsabakanın 12'sini yenerek mükemmel bir başarıya imza atan temsilcimiz Palandöken Belediyespor, evinde konuk ettiği zorlu rakibini 3-0 yenerek galip ayrıldı. Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Spor Salonunda oynanan ve kıran kırana geçen müsabakada ilk seti 25-19- alan temsilcimiz, ikinci setten de 25-20 galip ayrılarak son sette rahat girdi Palandöken kartalları son setti 25-13 alarak müsabakayı 3-0 tamamladı. Maçı Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Ak Parti Palandöken İlçe Kadın Kolları Başkanı Kübra Bozkurt ve Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ile Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda taraftar izledi. Alınan bu galibiyetle Palandöken Belediyespor Voleybol takımı puanını 38'e çıkarırken en yakın rakibine en az 5 puan fark atan temsilcimiz hafta içi 9 Ocak Çarşamba günü Ordu deplasmanında Akkuşla karşılaşacak. Müsabaka saat 14.00'de başlayacak. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:24 Kaynak: İHA

Spor
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