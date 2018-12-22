Son Dakika Haberleri: Palazzo Belek Friendship Golf Cup Sona Erdi

Palazzo Belek Friendship Golf Cup Sona Erdi

5 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Palazzo Belek Friendship Golf Cup'ta şampiyon Ayhan Karaağaç oldu.

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Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Palazzo Belek Friendship Golf Cup'ta şampiyon Ayhan Karaağaç oldu.

Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Kaya Palazzo Golf Kulübü tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Palazzo Belek Friendship Golf Cup, Belek'teki golfçülerin katılımıyla Kaya Palazzo Golf Kulübü'nde yapıldı. Turnuvada Kaymakam Haluk Şimşek, Özdoğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Calista Otel Sahibi Ali Özdoğan, Calista Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ, Yurdanur Akkaş, Recep Turan, Sabri Ünver, Nadir Tosun, Nejdet Baş ve Yavuz Küçük gibi isimler yer alırken, toplamda 40 kişi mücadele etti.

Turnuvada Ayhan Karaağaç birinciliği, Ercan Çek ikinciliği, Sefa Altınay ise üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın en uzun vuruş ödülünü Recep Ekici, deliğe en yakın vuruş ödülünü de Ercan Çek kazandı.

Turnuva sonunda düzenlenen törende Özdoğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Calista Otel Sahibi Ali Özdoğan ve Kaya Palazzo Otel Genel Müdürü Alper Türlü tarafından dereceye girenlere ödülleri verildi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:00 Kaynak: DHA

serik, Belek, Spor
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