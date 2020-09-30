Pamuk diyarı Şanlıurfa'da hasat zamanı - Son Dakika

Pamuk diyarı Şanlıurfa'da hasat zamanı

Türkiye'nin pamuk üretiminin önemli kısmının yapıldığı Şanlıurfa'da çiftçiler, yüksek rekolte beklentisiyle tarlalarda hasada başladı.

Türkiye'nin pamuk üretiminin önemli kısmının yapıldığı Şanlıurfa'da çiftçiler, yüksek rekolte beklentisiyle tarlalarda hasada başladı.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sulu tarımın yaygınlaşmasının ardından ekim alanı artan pamuk, çiftçinin umudu olmaya devam ediyor.

Tekstil, yağ sanayi ve hayvancılık sektörüne önemli oranda ham madde sağlayan ürün, sağladığı avantajlarla Türkiye'nin dünya genelinde tekstilde söz sahibi olmasına büyük katkı sunuyor.

Kozasından çiçek açımına kadar her evresinde tarlalarda görsel şölen sunan pamukta hasada başlayan üreticiler, rekoltenin tahminlerin üzerinde gerçekleşmesini bekliyor.

Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığının Çiftçi Kayıt Sistemi'ne göre yaklaşık 1 milyon 250 bin dönüm alana ekilen pamuğun hasadında makineleşme hızla gelişmesine rağmen çeşitli nedenlerle bazı çiftçiler elle hasadı tercih ediyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan ve akşama kadar pamuk toplayan işçiler, güneş altındaki zorlu mesailerinin ardından güneşin batmasıyla evlerinin yolunu tutuyor.

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın pamuk diyarı olarak bilindiğini söyledi.

Bu yıl üründe herhangi bir hastalığa rastlanılmadığı için yüksek verim beklediklerini kaydeden Eyyüpoğlu, "Çiftçilerimizin verimden memnun olacağını düşünüyorum. Fiyatı da bu yıl güzel. İnşallah üreticilerimiz hem fiyattan hem de verimden memnun oldukları bir yıl yaşayacaklar." dedi.

Dönümde 500 kilogramın üzerinde verim bekleniyor

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu da pamuğun yüzde 65'inin GAP bölgesinde, yüzde 45'inin ise sadece Şanlıurfa'da üretildiğini belirtti.

Sulama imkanları ve iklim koşullarının elverişliliğinin verimi olumlu etkilediğini vurgulayan Çullu, pamuğun ekim alanlarının bu yıl azalmasına rağmen verim nedeniyle üreticinin yüzünün güleceğini ifade etti.

Çullu, dönüm başına 500 kilogramın üzerinde verim beklediklerini sözlerine ekledi.

Pamuk toplama işçisi Abdullah Törebe ise ailesiyle birlikte pamuk topladığını, yaptıkları işin zor olduğunu söyledi.

Sabah erken saatte işe başladıklarını anlatan Törebe, "Sabah başlayarak güneş batana kadar pamuk topluyoruz. Hava çok sıcak olduğu için baya zorlanıyoruz ve yoruluyoruz. Yaklaşık 2 ay boyunca burada pamuk toplayacağız." diye konuştu.

Pamuk diyarı Şanlıurfa'da hasat zamanı
Pamuk diyarı Şanlıurfa'da hasat zamanı
Pamuk diyarı Şanlıurfa'da hasat zamanı
Pamuk diyarı Şanlıurfa'da hasat zamanı

Güneydoğu Anadolu Projesi, Şanlıurfa, Türkiye, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Pamuk diyarı Şanlıurfa'da hasat zamanı - Son Dakika Ekonomi

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