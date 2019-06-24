Son Dakika Haberleri: Pamuk tarlasına bırakılan sudan içen 30 küçükbaş telef oldu
Son Dakika Güncel Haber

Pamuk tarlasına bırakılan sudan içen 30 küçükbaş telef oldu

1 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kanaldan pamuk tarlasına bırakılan ve zehirli olduğu iddia edilen sudan içen 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Pamuk tarlasına bırakılan sudan içen 30 küçükbaş telef oldu, System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kanaldan pamuk tarlasına bırakılan ve zehirli olduğu iddia edilen sudan içen 30 küçükbaş hayvan telef oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Camuzkışlası Mahallesi'nde küçükbaş hayvan sürüsünü otlatan Mehmet Orvuş ve İsmail Mercan, hayvanlarını bir tarla sahibinin sulama kanalı yakınına götürdü. Tahliye kanalındaki sudan içtiği belirtilen 30 küçükbaş hayvan telef oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanların, kanala pamuk tarlasına bırakılan sudan zehirlendiği belirtti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme başlattı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:05 Kaynak: İHA
İsmail Mercan, Kırıkhan, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otobüs şoförü İmamoğlu kazandı diye yolculardan ücret almadı 20 bin öğretmen ataması 9 Ağustos'ta yapılacak Son Dakika! Trump'dan İran'a yeni hamle! Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran seçimleri sonrasında ilk açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 19:38:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pamuk tarlasına bırakılan sudan içen 30 küçükbaş telef oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]