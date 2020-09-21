Pamukkale'de turizmciler gelecekten umutlu - Son Dakika

Pamukkale'de turizmciler gelecekten umutlu

DENİZLİ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'nin Türkiye'nin en fazla ziyaretçi alan turizm bölgelerinden olduğunu belirterek, "Özellikle aşı ve ilaç tedavisi bulunursa 2021 yılı tüm dünya turizmi için inanılmaz bir yıl olacak.

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DENİZLİ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'nin Türkiye'nin en fazla ziyaretçi alan turizm bölgelerinden olduğunu belirterek, "Özellikle aşı ve ilaç tedavisi bulunursa 2021 yılı tüm dünya turizmi için inanılmaz bir yıl olacak. Bu alanda tüm rekorlar kırılacak. Ülkemiz de bu olumlu havadan nasibini alacak. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Beyaz Cennet'e ziyaretçileri bekliyoruz" dedi.Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Girişte el dezenfektanı kullanıp, ateşleri ölçülen ve maskeyle içeri giren turistler, doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale'ye yoğun ilgi gösteriyor. PAMUKKALE'Yİ HAVADAN GÖRÜYORLARAntik havuzda, yaz kış 36 derece olan şifalı termal suya giren turistler, travertenler üzerinde yürüyüş yapmanın keyfini sürüyor. Doğal ortamın tadını çıkartan ziyaretçiler, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekerek, bu anları ölümsüzleştiriyor. Adrenalin tutkunları ise bölgede balon ve paraşüt uçuşlarına katılıp, Beyaz Cennet'in eşsiz güzelliğini havadan görme fırsatı yakalıyor.DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'nin ziyarete açılmasının ardından yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ettiğini söyledi. Pamukkale'nin çok ciddi sayıda ziyaretçi çektiğini kaydeden Şen, "Geçen ağustos ayında 145 bin ziyaretçi Pamukkale'yi gezdi. Uçak seferlerinin açılmasından sonra Rus, Alman ve İngiliz turistleri ağırlamaya başladık. Şu an ağırlıklı olarak Rusya'dan turist alıyoruz. Pamukkale'yi Uzak Doğulu turistler çok ziyaret ediyor. Buradaki vaka sayılarının çok azaldığını biliyoruz. Ülkeler arası uçak seferleri açıldıktan sonra biz Uzak Doğulu misafirlerin yoğun olarak Pamukkale'yi ziyaret ettiğini göreceğiz. Ocak ayından sonra Uzak Doğu ülkelerinden turistlerin de gelmesiyle Pamukkale'nin 2019'da yakaladığı rakamların üzerine çıkmasını bekliyoruz" dedi.'2021 YILI DÜNYA TURİZMİ İÇİN İNANILMAZ BİR YIL OLACAK'

Şen, Pamukkale'de turizmcilerin 2021 yılından umutlu olduğunu ifade edip, "Yabancı misafirlerimizin Pamukkale'ye geldiğinde olmazsa olmazı olan Kleopatra havuzuna yoğun bir ilgi var. Burası şifalı sularıyla ünlü geçmiş çağlardan beri çok gözde olmuştur. Cilt rahatsızlıklarına iyi gelen bu sularda uzun süreli tedavi alındığında, başarılı sonuçlar alındığını gözlemledik. 2021 yılından umutluyuz. Otellerini açan işletmelerin hiçbiri mutsuz değil. Otellerini açtıktan sonra yerli ve yabancı turistlerin bölgeye geldiklerini gördüler. Bu motivasyonun devam etmesini kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin ülkemize gelmesini bekliyoruz. Özellikle aşı ve ilaç tedavisi bulunursa 2021 yılı tüm dünya turizmi için inanılmaz bir yıl olacak. Bu alanda tüm rekorlar kırılacak. Ülkemiz de bu olumlu havadan nasibini alacak. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Beyaz Cennet'e ziyaretçileri bekliyoruz? diye konuştu.


Murat Şen, Pamukkale, İlaç, Gazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 08:12 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pamukkale'de turizmciler gelecekten umutlu - Son Dakika

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