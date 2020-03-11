Pamukkale Üniveristesi'nde eski kıyafetler yenilendi - Son Dakika
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Pamukkale Üniveristesi'nde eski kıyafetler yenilendi

6 saat önce

Pamukkale Üniversitesinin ortağı olduğu Erasmus Plus Projesi kapsamında, Buldan Meslek Yüksekokulu (Buldan MYO) öğrencileri, eski kıyafetleri modern aksesuar ve süslemelerle yeniledi.

Pamukkale Üniveristesi'nde eski kıyafetler yenilendi, System.String[]

Pamukkale Üniversitesinin ortağı olduğu Erasmus Plus Projesi kapsamında, Buldan Meslek Yüksekokulu (Buldan MYO) öğrencileri, eski kıyafetleri modern aksesuar ve süslemelerle yeniledi.


İngiltere, Finlandiya, İtalya, Bulgaristan, Kıbrıs gibi çeşitli ülke üniversitelerinin yer aldığı Erasmus Plus Partnership for Rural Improvement and Development in Europe 2 (PRIDE2) adlı proje ekibi, Buldan MYO'da Moda Tasarım ve Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü öğrencileri ile iki gün süren bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Projenin Pamukkale Üniversitesinde gerçekleştirilen etkinliğine proje ortağı ülke üniversitelerinden temsilciler ve Prof. Dr. Hüseyin Kıran, Dr. Hurşit Cem Salar ve Dr. Ahmet Kanmaz katıldı. Atölye çalışmaları kapsamında sürdürülebilirlik teması çerçevesinde uygulama faaliyetleri gerçekleştirildi. Eski kıyafetlerin modern aksesuar ve süslemelerle yeni hale getirilmesi, doğal boyar maddeler ile boyanması ile ilgili workshoplar düzenlendi. Sürdürülebilir moda anlayışı ile gelecekte ortak yapılabilecek projeler ile ilgili fikirler tartışıldı. Projenin temel amacı, Avrupa Birliğinde ve üye ülkelerde gelişmeye açık bölgelerin gelişimine ve etkileşimine yönelik katkıda bulunduğu belirtildi. - DENİZLİ

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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:37 Kaynak: İHA
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