Pamukkale'yi ağustosta 145 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sessizliğe bürünen ve normalleşme adımlarının ardından haziran ve temmuz aylarında toplam 84 bin 900 kişiyi misafir eden dünyaca ünlü Pamukkale'de, ağustos ayında ziyaretçi sayısı 145 bine ulaştı.

Pamukkale, Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda izin verilen doluluk oranında 1 Haziran'dan itibaren misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor.

Yurt içi ve yurt dışından gelen turistler bölgedeki Hierapolis Antik Kenti'nin yanı sıra buradaki pamuksu beyazlığa sahip travertenlerde yürüyüp şifalı suya girmenin tadını çıkartıyor.

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, Pamukkale'nin eski muhteşem günlerine dönmeye başladığını söyledi.

Beyaz cennetin salgın öncesindeki ilgiye tekrar kavuşmaya başlamasının turizmcilerin yüzünü güldürdüğünü ifade eden Şen, bu sayede geçirdikleri zor dönemin yaralarını sarmaya çalıştığını belirtti.

Şen, ağustos ayında önceki 2 ayın ziyaretçi sayısını geçtiklerine dikkati çekerek, "Bölgeye hafta içi 3-5 bin, hafta sonu ise 7 bin misafir gelmeye başladı. Müze ve ören yerlerinin açılmasının ardından Pamukkale ciddi anlamda ziyaretçi almaya başladı. Baktığımızda sadece ağustos ayında 145 bin kişinin Pamukkale'yi ziyaret ettiğini görüyoruz." dedi.

Bölgeye gelen turistlerin yabancı ağırlıklı olmasının sevindirici olduğunu ifade eden Şen, "Bu rakamlar geleceğe karşı umutla bakmamızı sağlıyor. Özellikle Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi bölgelere gelen misafirlerin günübirlik de olsa Pamukkale'ye uğramaları Denizlili turizimciler olarak bizi memnun ediyor. Pandemi tamamen ortadan kalkarsa biz bu rakamları 5'e katlayacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Şen, turizm sezonunun bu yıl en iyi şekilde kapatmak için ellerinden gelen tüm gayretlerin kentin tüm dinamikleri olarak gösterildiğini ifade ederek, İngiltere, Almanya ve Rusya'dan gelen uçak sefer sayılarının artmasıyla bu rakamların üzerine çıkılacağını ifade etti.

Geçen yıllarda ekim ayından sonra sezonun kapandığını aktaran Şen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ekimde yoğun sezon biter ve daha düşük sezona girerdik. Bu yıl sezonun uzayarak kasım ayına sarkacağını tahmin ediyoruz. Böyle olduğu takdirde belki bölgedeki turizimcilerin yaralarının bir kısmını sarmış olacağız. Turizmcilerimiz 2021'e de daha umutlu bakacaklar. Ülkemizde vaka sayılarının az olmasından dolayı yurt dışından inanılmaz bir talep geliyor. Biz bu yıl ülkemizin ziyaret edilebilirliliğinin devamını istiyoruz."