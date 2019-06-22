Panathinaikos'ta Rick Pitino dönemi sona erdi
1 saat önce
Yunan ekibi Panathinaikos, yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen ABD'li Başantrenör Rick Pitino'ya teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:43 Kaynak: İHA
Yunan ekibi Panathinaikos
, yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen ABD'li Başantrenör Rick Pitino'ya teşekkür etti.
Yunan temsilcisi Panathinaikos, geride kalan basketbol
sezonunda Başantrenör Xavi Pascual'ın yerine getirdiği ABD'li antrenör Rick Pitino'yu gelecek sezon için ikna edemedi. Pitino yaptığı açıklama ile Pana'nın teklifini kabul etmediğini ve kariyerine ABD'de devam edeceğini duyurdu. Panathinaikos'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 66 yaşındaki antrenöre emeklerinden ötürü teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.
Rick Pitino, sezon ortasında geldiği Panathinaikos'ta THY EuroLeague'de play-off oynarken, Yunan Ligi'nde de hem lig hem de kupa şampiyonu olmuştu. - İSTANBUL
Trump: Bu geceden itibaren İran'a yaptırımlara daha fazlası eklenecek
Altının ons fiyatı 6 yıl aradan sonra ilk kez 1.400 doların üzerini gördü
Doğu Perinçek'ten teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili açıklama
Trump dünyayı sarstı: Saldırıyı 10 dakika önce durdurdum