Pandemi, Böbrek Nakli Akademisi'nin eğitimleri online ortama taşıdı - Son Dakika

Pandemi, Böbrek Nakli Akademisi'nin eğitimleri online ortama taşıdı

06.11.2020 09:51
Pandemi, Böbrek Nakli Akademisi'nin eğitimleri online ortama taşıdı, System.String[]

Böbrek Nakli Akademisi, pandemi sürecinde hasta, hasta yakınları ile sağlık çalışanlarına yönelik eğitimlerini dijital ortama taşıyarak, Türkiye'deki tüm hastalara ulaşmaya çalışıyor.

Böbrek Nakli Akademisi, pandemi sürecinde hasta, hasta yakınları ile sağlık çalışanlarına yönelik eğitimlerini dijital ortama taşıyarak, Türkiye'deki tüm hastalara ulaşmaya çalışıyor.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, böbrek nakli olmayı bekleyen ve nakil olan hastalara, hasta yakınlarına, diyaliz ünitelerinde görevli sağlık çalışanlarına yönelik, nakil öncesi ve sonrası süreçlerin başarısını arttırmak için online platformda eğitimler düzenleniyor.

Akademi, online eğitimleri yürütmek için kurulan "bobreknakliakademisi.org" sitesinde, "Organ Bağışı Haftası" için "Hayata İz Bırak" adlı bir kampanya da başlattı. Herkesin organ bağışına destek olmaya çağırıldığı kampanyaya ünlü isimler destek verdi.

Böbrek Nakli Akademisi Başkanı, Gaziantep Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Sacid Çoban, online akademi eğitimlerini, World Academy olarak geliştirmeyi ve ders müfredatlarını üç dilde paylaşarak tüm dünyaya hizmet vermeyi amaçladıklarını bildirdi.

Çoban, nakledilen organın iyi korunmaması sonucunda hastaların tekrar diyaliz ve nakil bekleme süreçlerine dönmek durumunda kalabildiklerini belirterek, Böbrek Nakli Akademisi'nin de bu sorunların önüne geçebilmek, çözümler üretip uygulamak için kurulduğunu anlattı.

Günümüzde organ nakillerinde en büyük güçlüğün, yeterli organ bağışının olmaması ve organ teminindeki zorluklardan kaynaklandığını dile getiren Prof. Dr. Çoban, "2019 yılı içinde yapılan böbrek nakillerinin verici kaynağına göre dağılımında canlı verici oranının yüzde 80, kadavra verici oranının yüzde 20 olduğu görülüyor. Kovid-19 salgını öncesini kapsayan 2019 -2020 döneminde, Gaziantep Üniversitesinde bir yılda toplam 95 böbrek nakli yapıldı ve bunun 19'u kadavradan nakillerdi. Batı ülkelerinde ise bu oranların tam tersi görülüyor. Türkiye'de de organ bağışı ve kadavradan nakilleri artırmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Böbrek Nakli Akademisinin, medikal, cerrahi ve psikososyal olmak üzere üç birime ayrıldığını belirten Çoban, şunları kaydetti:

"Medikal birim olarak böbrek hastalarını her aşamada biz görüyor, hastaya diyaliz seçeneklerini ve nakil seçeneğini sunuyoruz. Cerrahi birimimizde, hastalara ameliyat öncesi hangi tetkikleri ve görüntüleme yöntemlerini istediğimizi anlatarak bunların yapılma amaçları ile ilgili ayrıntılı şekilde bilgilendiriyoruz. Aynı zamanda hastalara yapılacak cerrahi işlemlerle ilgili bilgiler vererek kadavradan nakil ve canlı nakil arasındaki farkları anlatıyoruz. Psikososyal birimde, ayrı branşlardan hocalar, hastalara aile, iş ve sosyal çevre uyumları konularında destek olmak ve ümit vermek için çalışmalar yapıyor."

Organ Bağışı, Gaziantep, Türkiye, organ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pandemi, Böbrek Nakli Akademisi'nin eğitimleri online ortama taşıdı - Son Dakika


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