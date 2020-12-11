Pandemi değil, kuraklık kısıtlaması - Son Dakika

Pandemi değil, kuraklık kısıtlaması

11.12.2020 12:19

Pandemi değil, kuraklık kısıtlaması Çanakkale'de yaşanan kuraklık nedeniyle kısıtlamalar getirildi Çanakkale'nin 1 yıllık içme suyu kaldı Çanakkale'de bu yıl yağışların az olması sebebiyle barajlar kuruma noktasına geldi.

Pandemi değil, kuraklık kısıtlaması

Çanakkale'de yaşanan kuraklık nedeniyle kısıtlamalar getirildi

Çanakkale'nin 1 yıllık içme suyu kaldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de bu yıl yağışların az olması sebebiyle barajlar kuruma noktasına geldi. Şehrin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'nda su seviyesi yüzde 22'ye düştü. Uzmanlar yağışların devam etmediği takdirde şehrin yaklaşık 1 yıllık içme suyu rezervinin kaldığını belirtirken, Çanakkale Belediyesi Encümen kararıyla su kullanımlarıyla ilgili kısıtlamalar getirildi.

Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağı olan ve bölgedeki bazı köylerin de zirai sulama ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'nda su seviyesi kritik seviyelere düştü. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında yüzde 50 doluluk oranıyla 27 milyon 385 bin metreküp suya sahipken, bu yıl yine Kasım ayında ise yüzde 22 doluluk oranıyla 12 milyon 149 bin metreküp su rezervi bulunan barajda tehlike çanları çalıyor.

Çanakkale merkez, Dardanos ve Güzelyalı köylerinin içme suyunun yanı sıra, Karacaören, Özbek, Saraycık, Sarıcaeli ve Kepez köylerinin tarımsal sulama ihtiyaçlarını da karşılayan Atikhisar Barajı'nda 1 yıl yetecek kadar içme suyu rezervi kaldı.

"Süreç bu şekilde ilerlerse yıkamacıları kapatmak zorundalar"

Çanakkale'de 3 yıldır oto yıkama işi yapan Ayberk Öztürk, "Belediye gerekli bilgilendirmeyi bize yaptı. Bu konu hakkında da aldığı tedbirler, yanlış tedbirler değil. Kısıtlanması gereken şeylerin biraz vakitsiz olsa da kısıtlanması bizim için de iyi oldu. Düzensiz yıkama artışı olsun, fuzuli su kullanımı olsun bu tip şeylere kısıtlama getirdiği için biz de memnunuz. Biz işletme olarak, kirlendiğimizde ellerimizi yıkadığımız dış hortumu iptal ettik. O musluğu da iptal ettik. Yani dükkanda su kullanımını ne kadar azaltabilirsek bizim için o kadar iyi. Çeşmeden akan suyun 10'da birini çeken bir sistem var bu kompresörün içerisinde. Yani bir evin bir günde kullandığı suyla burayı karşılaştırırsak biz bu suyun 10'da birini kullanıyoruz. Yağışlar olursa hayat normale döner, süreç bu şekilde ilerlerse ya oto yıkamaları ya da hali yıkama yerlerini kapatmak zorunda. Yani bir şekilde bir yere kısıtlama getirmesi lazım. İnşallah bunu bizden yana kullanmazlar" dedi.

Belediye kısıtlama kararları aldı

Çanakkale Belediyesi Encümen kısıtlama kararları doğrultusunda; şehir şebeke suyu kullanılarak hortumla araba yıkanması, konut ve iş yeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanması, halı ve kilim yıkanması yasaklandı. Bahçe sulamalarının sabah ve akşam mümkünse kuyu suyu veya yağmurlama, damlama sistemi ile sulanması, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde suyun tasarruflu kullanılabilmesi için mevcut kullanımları göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesi kararı alındı.

Oto yıkama, halı yıkama hamam, WC gibi su tüketimi yüksek olan iş yerlerine ön ödemeli elektronik sayaç takılması zorunluluğu getirilirken, yeraltı suyu kullanan işyerlerine de mekanik sayaç taktırılarak kullanılan suyun tespitinin yapılıp atıksu bedeli alınması kararlaştırıldı. Park, bahçe, yeşil alan, tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde sulamalar kısıtlandırılırken, acil sulama ihtiyacı olan yerlerde yağmurlama, damlama sistemi ile su kullanımının minimuma indirilmesi, şehir ve mücavir alanlarında şebeke suyunun tasarruflu kullanılması yönünde de karar verildi.

Kararlara uymayanlara cezai işlem uygulanacak

Alınan kararlara uyulup uyulmadığı belediye zabıta müdürlüğü ekiplerince belirlenecek ve kararlara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununca cezai işlem uygulanacak.

'Çanakkale Atikhisar Projesi Revize Planlama Raporu' hazır

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan 'Çanakkale Atikhisar Projesi Revize Planlama Raporu'nun hazırlanarak 2020 yılı programına alındığını belirten yetkililer, konuya ilişkin yazılı olarak yaptıkları açıklamada; "Bu rapora göre; 3290 ha olan ve Atikhisar Barajından sulanan, Çanakkale Ovası Sulamasının rehabilite edilerek, 2665 ha'lık kısmının Umurbey Barajı uç debisiyle sulanması, kalan 625 ha'lık kısmının ise Atikhisar Barajından sulanması ve Çanakkale iline 25,37 hm3/yıl (2050 yılı ihtiyacı) içme ve kullanma suyu verilmesi planlanmaktadır. Buna göre, "Çanakkale Atikhisar Projesi Revize Planlama Raporu" onaylanmış olup, söz konusu iş, "Çanakkale Umurbey Ovası Mansap Sulaması Proje Yapımı" adıyla 2020 yılı programına alınmıştır. Projenin tamamlanmasıyla Atikhisar Barajından sulamaya verilecek su miktarının 3,54 hm3/yıl'a düşürülmesi, içme ve kullanmaya verilecek su miktarının ise 25,37 hm3/yıl'a çıkarılacaktır. Ayrıca, 2050 yılı sonrası su ihtiyaç miktarını karşılayabilmek için, Çile Deresinden derivasyon yapılarak baraj giriş akımlarının arttırılması alternatifinin de ileriki yıllarda planlama düzeyinde ele alınması planlanmaktadır" ifadelerine yer verdiler.

Kurak yıllarda su kullanıcı teşkilatlarıyla toplantılar yaparak çeşitli önlemler aldıklarını da kaydeden yetkililer, "Sulama sezonu öncesinde Genel Sulama Planlaması yapılırken öncelik içme ve kullanma suyunun olacak şekilde planlama yapılmaktadır. Kurak yıllarda Kurumumuz ve Su Kullanıcı Teşkilatları ile toplantılar düzenlenerek alınan önlemler tutanak altına alınıp yöre halkına duyurulmaktadır. Suyun yetersiz olduğu durumlarda sulamada kısıtlamaya giderek en çok su tüketen mısır, şeker pancarı, çeltik ve yonca gibi bitkilerin ekiminden kaçınarak gece sulamaları teşvik edilmektedir. Ayrıca, şebeke dışı alanlara su verilmemesi ve bu kesimlerde arazisi bulunan çiftçilerin uyarılması sağlanmak ve Su Kullanıcı Teşkilatları tarafından uygulanacak tedbirlere uygun olmayan beyannamelerin kabul edilmemesi için uyarılar yapılmaktadır" açıklamasında bulundular.

Pandemi değil, kuraklık kısıtlaması
Pandemi değil, kuraklık kısıtlaması
Pandemi değil, kuraklık kısıtlaması
Pandemi değil, kuraklık kısıtlaması

Atikhisar Barajı, Çanakkale, Güzelyalı, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemi değil, kuraklık kısıtlaması - Son Dakika


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