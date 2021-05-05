Pandemi savaşçılarına 20 ton balık - Son Dakika

Pandemi savaşçılarına 20 ton balık

Muğla Tarın ve Orman Müdürlüğü ile Muğla Kültür Balıkçıları Derneği işbirliğinde Muğla'da kamu kurumunda görev yapan sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı 20 ton balık dağıtıldı.

MUĞLA - Covid-19 salgın sürecinde vatandaşların sağlığı için gece gündüz demeden, ailelerinden uzak 15 ayı geride bırakan sağlık çalışanlarına Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla Kültür Balıkçıları Derneği tarafından özverili çalışmaları ve insan sağlığına verdikleri katkı nedeniyle 20 ton balık dağıtımı yapıldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan personelin balıklarının dağıtımı için bir araya gelen Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan ve Muğla kültür Balıkçıları Derneği Başkanı İhsan Bozan, hastaneye getirilen balıkları personele dağıttılar.

Muğla il genelinde kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 9 bin sağlık personeline dağıtımı yapılacak Çipura balıklar Vali Orhan Tavlı'nın öncülüğünde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Muğla Kültür Balıkçıları Derneği'nin işbirliğinde il genelindeki sağlık çalışanlarına teslim ediliyor.

Saylak, "Sağlık personeli için ne yapsak azdır"

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Covid-19 pandemi sürecinde vatandaşların sağlığı için çocuklarına, sevdiklerine hasret kalarak gece gündüz bıkmadan usanmadan yorulmadan canları pahasına çalışan sağlık çalışanlarına teşekkürü bir borç bildiklerini belirtti. Saylak, "Covid-19 pandemisinde yaklaşık 15 aydır sevdiklerinden uzakta, ailelerinden çocuklarından uzakta, sahada, filyasyonda, karantina odasında, yoğun akım ünitelerinde gece gündüz büyük bir özveri ile cansiperane çalışan sağlık personeli, sağlık emekçisi dostlarımız ile dayanışmaya geldik. Onlar için ne yapsak azdır. Bu arada bu süreçte yaşamını yitiren yaklaşık 450 sağlık emekçilerine yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyorum. Bu zorlu süreçte herkes büyük bir panik içerisinde aman hastalık bize bulaşmasın derken, tüm sağlık emekçilerimiz büyük bir özveri ile, büyük bir gayret ile bizlerin sağlığını iyileştirmek için gece gündüz çalıştılar. Asla hakları ödenmez, hiçbir şekilde. Bu düşüncemizi su ürünleri yetiştiricilerimiz ile paylaştık. Muğla genelinde kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 9 bin civarındaki sağlık çalışanımıza 20 ton balığı temizlenmiş halde kendilerine, yöneticilerimize, başhekimlerimize, sağlık ilçe müdürlerimize teslim ediyoruz. Onlar maske mesafe kurallarına uyarak diğer sağlık çalışanı arkadaşlarımıza dağıtacaklar" dedi.

Başhekim Togan, "Aşı sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını olsun"

Vatandaşların aşı konusunda duyarlılık göstermelerini ve aşı sırası gelenlerin bir an önce aşılarını yaptırmalarını isteyen Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan, "Bu organizasyonda emeği geçen başta Sayın Valimiz Orhan Tavlı'ya, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak'a ve Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı İhsan Bozan beyefendiye biz sağlık çalışanlarına verdikleri destekten dolayı minnettarlığımı sunuyorum. Sürecin en başından beri tüm kurum ve kuruluşlar bize destek verdi ve yanımızda oldu. Bu desteklerini her zaman hissettik. Bizler de bu bilinç ile sizlere hizmet etmeye, hastalarımıza şifa kaynağı olmaya cansiperane bir şekilde temizlik personelinden hekimine kadar tüm sağlık camiası olarak hizmet etmeye ve hastalarımıza faydalı olmaya devam edeceğiz. Aşılarımızı olmaya şiddetle tavsiye ediyorum. Lütfen aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımız aşılarını olsunlar" dedi.

"Balık bağışıklık sisteminin en büyük destekçisi"

Salgın sürecinde sağlık çalışanlarının hakkının ödenmesinin mümkün olmadığını belirten Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı İhsan Bozan, bu süreçte canla başla çalışan sağlık çalışanlarına küçük de olsa katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi. Bozan, "Bizimkisi tamamen sağlık çalışanlarının aklımızda ve kalbimizde olduğunu ifade etmekten ibaret küçük bir girişim. Biz de sektör olarak ne yapabiliriz dedik. Bizim işimiz balık üretimi. Biz de karınca kararınca sağlık çalışanlarının bizler için yapmış oldukları fedakarlığın karşılığı olarak sembolik de olsa Sayın Valimizin tensipleri ve İl Müdürümüzün destekleri ile böyle bir organizasyon yaptık. Balık bağışıklık sisteminin en büyük destekçilerinden birisi. Bu anlamda da zaten yeterince yorulmuş, yaklaşık 13-14 aydır en üst seviyede mücadele veren sağlık çalışanlarımıza belki bağışıklık sistemine küçük bir destek olur mahiyetinde böyle bir çalışma yaptık" dedi.