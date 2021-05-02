Pandemi sürecinde personele 'Dikkatli olun' uyarısı - Son Dakika

Pandemi sürecinde personele 'Dikkatli olun' uyarısı

02.05.2021 15:25
Pandemi sürecinde personele 'Dikkatli olun' uyarısı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, pandemi süreci kapsamında görev yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personelleri ile bir araya geldi, çalışmalarında dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, pandemi süreci kapsamında görev yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personelleri ile bir araya geldi, çalışmalarında dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, birim ziyaretlerine tüm hızıyla devam ediyor. Yıldırım, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın şantiye alanı içindeki biriminde personelle bir araya geldi. Yıldırım'ın ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve şube müdürleri de hazır bulundu. Pandemi sürecindeki 17 günlük kısıtlamada çalışmalarına devam edecek olan personellere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, çalışmalarında çok dikkatli olmalarını istedi. Sahada çalışan personellerin sağlıklarına dikkat etmelerini, maske, mesafe ve hijyen kurullarına tam olarak uymalarını isteyen Yıldırım, personellere çalışmalarında başarılar diledi.

Ahmetli'deki çalışmaları yerinde inceledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Ahmetli ilçesini de ziyaret ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet birimlerini ve yaptığı çalışmaları yerinde inceledi. Ertuğrul Yıldırım'a ilçe ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Ahmetli Muhtarlık İşler Şube Müdürü Nilhan Kılınç eşlik etti. Ertuğrul Yıldırım, ilçe ziyaretinde ilk olarak Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, personellere çalışmalarında başarı dileklerini iletti, Pandemi sürecinde kendilerine dikkat etmelerini istedi. Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Ahmetli Gasilhane Hizmet Binası'nda incelemelerde bulundu. Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Nilhan Kılınç'dan gasilhanenin işleyişi konusunda bilgiler alan Yıldırım, Ahmetli'de incelemelerine devam etti.

Yeni yatırım yeri incelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmetli'de yapılacak olan yatırım için yer incelemesinde bulundu. İnceleme sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe'den de yatırım hakkında bilgi alan Yıldırım, projenin en kısa zamanda başlayacağını kaydetti. - MANİSA

Pandemi sürecinde personele 'Dikkatli olun' uyarısı
Pandemi sürecinde personele 'Dikkatli olun' uyarısı
Pandemi sürecinde personele 'Dikkatli olun' uyarısı
Pandemi sürecinde personele 'Dikkatli olun' uyarısı
Pandemi sürecinde personele 'Dikkatli olun' uyarısı
Pandemi sürecinde personele 'Dikkatli olun' uyarısı
Pandemi sürecinde personele 'Dikkatli olun' uyarısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli, Pandemi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemi sürecinde personele 'Dikkatli olun' uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sergen Yalçın, Pep Guardiola'ya bile diz çöktürdü! Beşiktaş, Avrupa'da da zirveye oynuyor Sergen Yalçın, Pep Guardiola'ya bile diz çöktürdü! Beşiktaş, Avrupa'da da zirveye oynuyor Kuşadası'nda kara yılan paniği! Farklı noktalardan peş peşe ortaya çıktılar Kuşadası'nda kara yılan paniği! Farklı noktalardan peş peşe ortaya çıktılar Manchester United taraftarları Liverpool maçı öncesi stadı bastı Manchester United taraftarları Liverpool maçı öncesi stadı bastı Süper Lig'de bitime 3 hafta kala küme düşen ilk takım Denizlispor oldu Süper Lig'de bitime 3 hafta kala küme düşen ilk takım Denizlispor oldu Bakan Varank, Babacan'ın 'Fren Ali' sözlerini eleştirdi: Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran kimdi? Bakan Varank, Babacan'ın 'Fren Ali' sözlerini eleştirdi: Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran kimdi? Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Bir garip olay! Süt şişesi sandıkları el bombası çıktı Bir garip olay! Süt şişesi sandıkları el bombası çıktı Sezgin Baran Korkmaz asıl şimdi yandı! Bekçi Ziyaattin üzerinden kurduğu ağ deşifre edildi Sezgin Baran Korkmaz asıl şimdi yandı! Bekçi Ziyaattin üzerinden kurduğu ağ deşifre edildi
Son Dakika: İş yerleri tarafından el yazısıyla doldurulan çalışma izinleri 7 Mayıs'a kadar geçerli olacak Son Dakika: İş yerleri tarafından el yazısıyla doldurulan çalışma izinleri 7 Mayıs'a kadar geçerli olacak         
20:06
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi         
19:26
Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, hakim karşısına çıkıyor Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, hakim karşısına çıkıyor         
18:38
Yalnızlıktan dem vuran Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor Yalnızlıktan dem vuran Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor         
18:01
Beşiktaş, Salih Uçan'a sezon sonunda imzayı attırıyor Beşiktaş, Salih Uçan'a sezon sonunda imzayı attırıyor         
17:09
Kısıtlamayı ihlal eden sürücü kendini ve arkadaşını araca kilitledi Kısıtlamayı ihlal eden sürücü kendini ve arkadaşını araca kilitledi         
17:06
3 kafadarın yasağı delmek için buldukları yöntem pahalıya patladı 3 kafadarın yasağı delmek için buldukları yöntem pahalıya patladı         
16:54
Babasını ve ağabeyini öldüren zanlı, daha önce de polise saldırmış Babasını ve ağabeyini öldüren zanlı, daha önce de polise saldırmış         
13:47
Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti         
13:01
Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir? Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir?         
12:32
Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti         
12:19
1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker 1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker "Operasyonu onlar yaptırdı" deyip iki isim verdi         
12:04
Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu         
11:13
Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak         
10:41
Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri         
07:24
Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız         
15:24
Genç kıza ormanda tecavüz edip başını taşla ezen caniye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı Genç kıza ormanda tecavüz edip başını taşla ezen caniye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2021 20:15:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi sürecinde personele 'Dikkatli olun' uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement