Pandemi sürecinde personele dikkatli olun uyarısı - Son Dakika

Pandemi sürecinde personele dikkatli olun uyarısı
03.05.2021 08:24
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, pandemi süreci kapsamında görev yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personelleri ile bir araya geldi, çalışmalarında dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, birim ziyaretlerine tüm hızıyla devam ediyor. Yıldırım, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın şantiye alanı içindeki biriminde personelle bir araya geldi. Yıldırım'ın ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve şube müdürleri de hazır bulundu. Pandemi sürecindeki 17 günlük kısıtlamada çalışmalarına devam edecek olan personellere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, çalışmalarında çok dikkatli olmalarını istedi. Sahada çalışan personellerin sağlıklarına dikkat etmelerini, maske, mesafe ve hijyen kurullarına tam olarak uymalarını isteyen Yıldırım, personellere çalışmalarında başarılar diledi.
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