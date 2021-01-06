Pandemide Talas Belediyesi farkı - Son Dakika

Pandemide Talas Belediyesi farkı

06.01.2021 15:07
Pandemide Talas Belediyesi farkı, System.String[]

Talas Belediyesi, koronavirüs salgınının başladığı 11 Mart 2020'den bu yana geçen 10 aylık sürede gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla dikkat çekti.

Talas Belediyesi, koronavirüs salgınının başladığı 11 Mart 2020'den bu yana geçen 10 aylık sürede gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla dikkat çekti.

Salgının ilk günlerinden itibaren hummalı bir çalışma içerisine giren Talas Belediyesi, 20 bin hijyen çantası, 30 bin kitap, 7 bin 500 adet dezenfekte paketi, 5 bin aromatik bitki seti ve 200 bin adet maske dağıtımı yaparak virüse karşı her yönüyle etkin bir mücadele ortaya koydu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın öngörüsüyle salgının hemen ardından dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarına hız veren Talas Belediyesi, otobüsler, ATM'ler, kart dolum noktaları, çocuk oyun alanları, sosyal tesisler, kamu kurum ve kuruluşları ile camilerde periyodik olarak temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon işlemlerini yürüttü. Bu süreçte 2 bin 500 km uzunluğunda yol ve kaldırım yıkanırken, açık olduğu dönemlerde okullarda da düzenli olarak benzer faaliyetler gerçekleştirildi. Koronavirüsle mücadelede büyük önem taşıyan maske dağıtımında 200 bine ulaşılırken, ilçedeki bina ve işyerlerine içerisinde 5+1 litrelik dezenfektan, sprey başlığı, mikro fiber bez, 5 adet maske, 3 çift eldiven bulunan toplam 7 bin 500 adet hijyen ve dezenfeksiyon paketi dağıtıldı.

Cadde, sokak, meydan ve pazar yerlerinde 20 bin adet hijyen çantası dağıtılırken evde kalanlara yaş gruplarına göre 30 bin ücretsiz kitap ulaştırıldı. Sokak kısıtlamasındaki 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunan 5 bin kişinin Vefa Destek Gurubu vasıtasıyla temel market ihtiyaçları temin edildi. Yine 65 yaş grubu ve üzerindekilere evdeki vakitlerini değerlendirmeleri amacıyla 5 bin adet aromatik bitki sepeti hediye edildi. Üstü açık gezi otobüsüyle hem dini hem de milli bayramlarda moral etkinlikleri düzenleyen Talas Belediyesi, psikolojik destek hattı ile de evde kalmaktan dolayı sorunlar yaşayanların yanında oldu.

Salgının ilk günlerinden itibaren en ön safta savaşan sağlık çalışanlarına da 500 adet koruyucu siperlik hediye edilirken, ilçede ikamet eden 326 doktor ve diş hekimine kitaplar, aromatik bitki sepeti ve çeşitli hediyelerden oluşan paketler verilerek kendilerine 'minnettarız' denildi. Ayrıca salgın döneminde faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan küçük işletmeler de unutulmadı. Buralarda çalışan yaklaşık 2 bin kişiye iaşe paketi ve temizlik malzemesi ulaştırıldı.

Bunların yanı sıra sokak kısıtlamalarında dışarda kalan hayvanların aç kalmasının önüne geçilmek için 35 besleme noktasına günlük 100 kilo yiyecek bırakıldı. - KAYSERİ

Pandemide Talas Belediyesi farkı
Pandemide Talas Belediyesi farkı
Pandemide Talas Belediyesi farkı
Pandemide Talas Belediyesi farkı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemide Talas Belediyesi farkı - Son Dakika


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