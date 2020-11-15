Pandeminin başında "Virüs Türkleri az etkiler" diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş, kendini bu sözlerle savundu - Son Dakika

Pandeminin başında "Virüs Türkleri az etkiler" diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş, kendini bu sözlerle savundu

15.11.2020 20:05

Pandemi döneminin en tartışmalı isimlerinden Doç. Dr. Oytun Erbaş, CNN Türk'te yayınlanan Sorgu Sual programına konuk oldu. Daha önce Türklerin karışık genlere sahip olduğunu ve virüsten çok az etkileneceğini belirten Erbaş, programda "Türk geni demedim, Türkiye'de dedim. Ben insanlara moral ve motivasyon kazandırdım" ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde isminden sıkça söz ettiren ve açıklamalarıyla tartışma yaratan Doç. Dr. Oytun Erbaş, Doç. Dr. Oytun Erbaş, CNN Türk ekranlarında yayınlanan 'Sorgu Sual' programına konuk oldu. Son dönemde yaptığı açıklamalarla tepki toplayan Erbaş, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

"BEN TÜRK GENİ DEMEDİM!"

Pandeminin başında "Koronavirüs Türkiye'de genlerden dolayı salgın yapmaz. Türk geni demedim, Türkiye'de dedim. Bakabilirsiniz. Medya onu öyle yansıttı" diyen Oytun Erbaş'a katıldığı Sorgu Sual programında bu sözünün hala arkasında olup olmadığı sorulduğunda "Genetik yapımız farklı, onun için ben Türkiye'de bu kadar büyük bir salgın beklemiyorum dedim" diyerek yanlış anlaşıldığını dile getirdi.

"TUZLU SUYLA GARGARA KESİNLİKLE DEMEDİM"

"Yani o zaman tuzlu suyla gargaraya devam mı?" sorusuna Erbaş, "Ben tuzlu suyla gargara kesinlikle demedim" dedi.

"TUZLU SU GARGARASI YAPIN"

"Maske kullanmayın dediniz sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan maske kullanın dedikten sonra versiyon güncellemesi yapıyorum deyip, maske kullanmanızı tavsiye ediyorum dediniz" sorusuna Erbaş, "Dünya Sağlık Örgütü ilk olay çıktığında o da dedi ki maske takmaya gerek yok. Biz hastalıklarda sadece hasta olana maske taktırıyoruz. Yani takanı korumaz. Ama sonra şöyle oldu. Her yere yayıldığı için. İlk başlarda ben YouTube'da maske takmayın dedim. Sonra dedim ki elinizi yıkayın tuzlu su gargarası yapın, kolonya kullanın. Onu da ilk ben söyledim. Sonra da dedim ki maske takın" yanıtını verdi.

"İNSANLARA MORAL, MOTİVASYON KAZANDIRDIM"

Oytun Erbaş, Merve Şahin'in "Uzmandan çıkan söze inanma eğiliminde olan bizler, sizi dinledik, Türk genimize güvenerek dışarı çıktık. Bunun vebalini nasıl aldınız?" sorusunu "Bunun vebali yok ki! Ben insanlara moral ve motivasyon kazandırdım" diyerek cevapladı.

"MASKE, TAKANI KORUMAZ"

Aslında maskenin takanı korumadığını ifade eden Doç. Dr. Oytun Erbaş, hastalara maske taktıklarını söyledi. Neden fikir değiştirdiği sorulduğundaysa "Sonra her yere yayıldığı için maske takın dedim" diyerek kendini savundu.

"İLK BAŞLARDA SOSYAL MEDYADA MASKE TAKMAYIN DEDİM"

Pandemi sürecinin en tartışmalı isimlerinden Oytun Erbaş, birkaç ay önceki gündem yaratan sözlerine açıklık getirdi. "İlk başlarda sosyal medyada maske takmayın dedim. Ama Dünya Sağlık Örgütü takın dediği için takın dedim" diye yanıtladı.

"BİLİM CAMİASINDA OKUMA ÇOK AZ"

"Anti kahraman olayım, alışılmışı bozmam gerek" diyen Erbaş'a "Ama siz her zaman antitez gibisiniz" denildiğinde; "Ben okuyorum, üstünkörü okursanız kaçırırsınız, Türkiye'de bilimsel camiada okuma oranları çok çok az" diyerek yeni bir tartışmanın kapılarını araladı.

"EĞLENİYORUM BU İŞTEN"

Oytun Erbaş, Melis Özcan'ın "Bilim insanlığından medya maymunluğuna sürüklendiğinizi düşünüyor musunuz?" sorusu karşısında; "Hayır, ben eğleniyorum bu işten. Asistanlarıma yaptığım muhabbeti kamerayla yapıyorum bu kadar." diyerek yanıtladı.

"BESİN TAKVİYELERİ ÇOK BÜYÜK BİR BAŞ BELASI"

Son dönemlerde doktorlar tarafından televizyon ve diğer mecralarda sıkça konuşulan ve tavsiye edilen besin takviyeleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Erbaş, "Tıp değişir. E vitamini önerme, eski bilgi bu değişti artık" dedi.

"NARSİSTİM!"

Oytun Erbaş, Merve Şahin'in kendisine yönelttiği "Narsist misiniz?" sorusuna "Altı dolu bir narsistim" diye cevap vererek özel hayatıyla ilgili de bilinmeyen birçok şeyi Sorgu Sual programında paylaştı.

NE DEMİŞTİ?

Koronavirüsün gen farkından dolayı Asya ırkını daha çok etkilediği Türkiye'nin ise daha karışık genlere sahip olduğu için çok az etkileneceğini dile getiren Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, "Koronavirüsün şu ana kadar yayılım bölgesi Vuhan ve çevresi yani Çin. Bu bölgedeki genetik kökeni ortak insanları yakalıyor. Bunlar daha çok sarı ırk ve kısa boylu insanlar. Yapılan çalışmalarda virüsün akciğerde tutunduğu protein Asya ırkında daha fazla. Beyaz ve siyah ırklarda ise 6'da 1 oranında daha az. Onun için buralarda görülse bile çok daha az görülecektir ve hafif geçecektir. Koronavirüs Türkiye'ye de gelebilir ama asla Çin'deki gibi salgın yapmaz. 10 vaka, 20 vaka olabilir. Bunu bilemeyiz. Onu gelince görürüz. Daha bir şey yok ortalıkta. Ama ben asla bir hızlı yayılım beklemiyorum. Burada gen farkı çok önemli. İki tane makale var bununla ilgili. İnsanların genetik özellikleri farklı olduğu için Asyalıları, beyaz ırkı ve siyah ırkı farklı etkilediği çok net olarak biliniyor. Türkler Asya ırkı ama bize biraz da Akdeniz'den de gen gelmiş. Biz biraz Macaristan, Rumen grubundan da gen almışız. Daha karışık bir gen grubuyuz. Ben Türkiye'nin çok az etkileneceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Pandeminin başında Virüs Türkleri az etkiler diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş, kendini bu sözlerle savundu

Koronavirüs, Türkiye, Asker, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pandeminin başında 'Virüs Türkleri az etkiler' diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş, kendini bu sözlerle savundu - Son Dakika


Son Dakika

Beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuğu darp eden şüpheliler serbest bırakıldı Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 89 kişi vefat etti, 3223 yeni hasta tespit edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kapalı Maraş mesajı: Buranın gerçek sahipleri bellidir Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı? 24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye Grand Prix'sini kazanan Hamilton'a tebrik Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz uyardı: Test sonucu çıkana kadar mutlaka evde kalın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz uyardı: Test sonucu çıkana kadar mutlaka evde kalın         
19:59
Hastanede korkunç olay! Eşine refakat eden şahıs, beşinci kattan atlayarak intihar etti Hastanede korkunç olay! Eşine refakat eden şahıs, beşinci kattan atlayarak intihar etti         
19:22
Kadıköy'de ilk gol geldi! Büyük hata sonrası milliler topu ağlarında gördü Kadıköy'de ilk gol geldi! Büyük hata sonrası milliler topu ağlarında gördü         
18:55
ABD Başkanı Trump ilk kez ABD Başkanı Trump ilk kez "Biden kazandı" dedi, saatler sonra ağız değiştirdi         
18:12
Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı         
17:18
Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş         
16:57
Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı         
16:20
Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar         
13:05
Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi         
11:57
MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada         
10:41
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı         
22:29
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
Arabanın çarptığı inek, Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı         
20:30
Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam         
18:29
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 20:20:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandeminin başında "Virüs Türkleri az etkiler" diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş, kendini bu sözlerle savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei