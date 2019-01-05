Son Dakika Haberleri: Pango Ekibinden Haberler.com'a Lezzet Sürprizi!

Pango Ekibinden Haberler.com'a Lezzet Sürprizi!

30 dakika önce

Türkiye'de bir ilk olan küçük pankek benzeri pangoları lezzetseverlere sunan Pango, haberler.com ekibine sürpriz ziyarette bulundu.

Pango Ekibinden Haberler.com'a Lezzet Sürprizi!, System.String[]

Pango ekibi özel formüllü hamuruyla, tüm araçlarıyla ve ekibiyle hazır bir şekilde bir anda etkinlik alanımızda belirdi.

YURTDIŞINDA SEVENİ ÇOK

Yurtdışında sadece birkaç ülkede satılan ve satıldığı dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden olan mini pankekler, Türkiye'de Pango markasıyla Moda ve Karaköy'de bulunuyor. Nurettin Erzen, Gizem Gündoğdu girişimiyle kurulan Pango'ya aralarında Şakir Yıldız, barista Fatih Can Otay'ın da bulunduğu harika bir ekip eşlik ediyor. Aynı zamanda aynı Türk girişimiyle Pango'nunLviv'de de bir şubesi bulunuyor.

LEZZET KUYRUĞU

Pango ekibinin sunuma başlamasıyla beraber, ağız sulandıran bir koku tüm binaya yayıldı. Kokuyu duyan tüm çalışanlar da yavaş yavaş gelmeye başladı.

Tüm personel ilgiyle hem pango yapımını izlerken uzun kuyruklar oluştu.

ŞİRKET CEO'SU PANKEK YAPTI

İçinde Haberler.com'un da bulunduğu Grup Şirketlerimizin CEO'su Sümeyra Teymur kolları sıvadı, mini pankek pango'yu yapmaya başladı. Pango Ekibinden tam not alan CEO'muz hamurun özel tarifini alamasa da eğlenceli, bir o kadar samimi görüntüler yaşanmasına neden oldu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:51 Kaynak: Bültenler

CEO, Türkiye, Güncel
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