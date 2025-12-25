Papa 14. Leo\'nun İlk Noel Ayini

Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Yortusu dolayısıyla Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk kez Noel ayini yönetti.

Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Bazilikası'ndaki Noel ayinine, Katolik Kilisesi'nden kardinaller, piskoposlar, rahipler ve Vatikan'a akredite kordiplomatik temsilciler ile çok sayıda davetli katıldı.

Önceki Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından 8 Mayıs'taki papalık seçiminde (Konklav) Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri seçilen Papa 14. Leo, ilk kez bir Noel ayinini yönetti.

Papa 14. Leo, burada yaptığı konuşmada materyalizm eleştirisinde bulunarak, çarpık bir ekonominin insanları meta gibi gördüğünü söyledi.

Bu arada, Papa ayinden önce bazilika ile aynı ismi taşıyan önündeki meydanda toplanan ve dışarıda kalan inananları da selamlayarak, onların Noellerini kutladı.

Papa 14. Leo'nun, selefi Papa Franciscus'un aksine Noel ayinini gece yarısına denk gelecek şekilde nispeten daha geç saatte başlatıp uzun süreli yaptığı gözlenirken, basında çıkan haberlerde bunun bir anlamda eski geleneklere dönüşü temsil ettiği yorumları yapıldı.

Papa, yarın da Noel ayini ertesinde dünya meselelerine dair mesajlar verdiği geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) hitabını yapacak.