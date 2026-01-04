Papa Leo'dan Venezuela'ya Çağrı - Son Dakika
04.01.2026 16:22
Papa 14. Leo, Venezuela'daki gelişmelerden endişeli ve insan haklarına saygı çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Papa 14'üncü Leo, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ABD güçleri tarafından kaçırılmasının ardından gelişmeleri "kaygı dolu bir yürekle" takip ettiğini belirterek, Venezuela halkının çıkarlarının her şeyin önünde tutulması ve insan haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Aziz Petrus Meydanı'ndaki Angelus duasında konuşan Papa 14. Leo, Venezuela'daki son gelişmelere ilişkin endişesini dile getirdi.

"İnsan haklarına saygı gösterilmesi" çağrısında bulunan Papa 14. Leo, konuşmasında, "Sevgili Venezuela halkının iyiliği, her türlü başka mülahazanın üzerinde gelmeli, şiddetin aşılmasına ve adalet ile barış yollarına girilmesine öncülük etmelidir. Ülkenin egemenliği korunmalı, Anayasa'da yer alan hukukun üstünlüğü güvence altına alınmalı, her bir kişinin ve herkesin insani ve sivil haklarına saygı gösterilmeli; özellikle zor ekonomik koşullar nedeniyle acı çeken en yoksullar gözetilerek, işbirliği, istikrar ve uyum içinde sakin bir gelecek birlikte inşa edilmelidir" dedi.

Venezuela'daki gelişmeleri "kaygı dolu bir yürekle" takip ettiğini belirten Papa Leo, "Venezuelalı halkın iyiliği, diğer tüm çıkarların önünde gelmelidir" diye konuştu.

Papa, herkesin Venezuela halkı için dua etmesini istedi ve kendisinin de onlar için dua ettiğini belirtti.

Kaynak: ANKA

