Papa'dan şaşırtan hareket! Helikopterin kokpitine geçip pilotların arasına oturdu - Son Dakika
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Papa'dan şaşırtan hareket! Helikopterin kokpitine geçip pilotların arasına oturdu

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Papa\'dan şaşırtan hareket! Helikopterin kokpitine geçip pilotların arasına oturdu
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Papa\'dan şaşırtan hareket! Helikopterin kokpitine geçip pilotların arasına oturdu
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Papa 14. Leo, Peru ziyareti sırasında askeri helikopterin kokpitine geçerek pilotların arasına oturdu. Kulaklığını takıp uçuşu yakından takip eden Papa'nın keyifli anları kameralara yansıdı. Papa Leo'nun uçuş keyfi yaklaşık 45 dakika sürdü.

Papa 14. Leo, Peru ziyareti sırasında kendisini taşıyan Peru Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterin kokpitine girerek pilotların arasına oturdu. Kulaklığını takan ve uçuşu yakından izleyen Papa'nın keyifli anları kameralara yansıdı.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Peru ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği helikopter yolculuğunda alışılmışın dışında görüntüler verdi. Peru Hava Kuvvetleri'ne ait helikoptere binen Papa, yolculuk sırasında pilotların bulunduğu kokpite geçti.

Papa'dan şaşırtan hareket! Helikopterin kokpitine geçip pilotların arasına oturdu

PİLOTLARIN ARASINA OTURDU

14 Kasım'da gerçekleştirilen uçuş sırasında iki pilotun arasına oturan Papa 14. Leo, kendisine verilen kulaklığı takarak uçuşu takip etti. Kokpitteki kontrolleri ve uçuş sürecini yakından inceleyen Papa'nın keyifli tavırları dikkat çekti.

Peru Hava Kuvvetleri tarafından paylaşılan görüntülerde Papa'nın pilotlarla sohbet ettiği ve uçuş sırasında çevreyi ilgiyle izlediği görüldü.

45 DAKİKALIK YOLCULUK GERÇEKLEŞTİRDİ

Papa 14. Leo, Peru'nun Chiclayo kentinden Cajamarca bölgesindeki Santa Cruz de Succhabamba yerleşimine MI-17 tipi askeri helikopterle ulaştı. Yaklaşık 45 dakika süren yolculukta Papa, uçuş ekibiyle sohbet etme ve helikopterin kokpitini yakından görme fırsatı buldu.

Bölgedeki programını tamamlayan Papa, aynı helikopterle Chiclayo'ya geri döndü.

HelikopterPapaSon Dakika

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