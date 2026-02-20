Ne yaptıysa olmadı, para çekemeyince ATM'ye saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ne yaptıysa olmadı, para çekemeyince ATM'ye saldırdı

Haberin Videosunu İzleyin
Ne yaptıysa olmadı, para çekemeyince ATM\'ye saldırdı
20.02.2026 19:37  Güncelleme: 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ne yaptıysa olmadı, para çekemeyince ATM\'ye saldırdı
Haber Videosu

Kastamonu'da ATM'den para çekemeyen şüpheli, sinirlenip balyozla bankamatiğe zarar verdi. Saldırgan, çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kastamonu'da ilginç bir olay yaşandı.

BİR TÜRLÜ BAŞARAMADI

Topçuoğlu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesinin önünde bulunan ATM'den para çekmek isteyen C.Ö., başarılı olamadı. ATM'nin yanından ayrılıp bir süre sonra geri dönen C.Ö, cihaza balyozla vurarak zarar verdi.

Para çekemeyince sinirlenip ATM'yi balyozla parçaladı

GÖZALTINDA

48 yaşındaki saldırgan, çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Para çekemeyince sinirlenip ATM'yi balyozla parçaladı

Kastamonu, Güvenlik, Finans, Polis, Hukuk, ATM, Son Dakika

Son Dakika Finans Ne yaptıysa olmadı, para çekemeyince ATM'ye saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    oruç vurmuştur 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
Vitor Pereira’dan ’’Bir gün Fenerbahçe’de görev almak ister misiniz“ sorusuna cevap Vitor Pereira'dan ''Bir gün Fenerbahçe'de görev almak ister misiniz?" sorusuna cevap
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı
-40 puanlı takımı yenemeyince soluğu tesislerde aldılar -40 puanlı takımı yenemeyince soluğu tesislerde aldılar
Bilal Erdoğan Arakanlı Müslümanlarla iftar açtı Bilal Erdoğan Arakanlı Müslümanlarla iftar açtı
Avrupa’da gecenin sürprizi 8 milyon Euro’luk rakibini yenemediler Avrupa'da gecenin sürprizi! 8 milyon Euro'luk rakibini yenemediler
Gece yarısı çok sayıda atama İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
Samsunspor, KF Shkendija’yı tek golle devirdi Samsunspor, KF Shkendija'yı tek golle devirdi
’’Uğurlu geleceğim’’ demişti Özgür Özel’in skor tahmini maç sonunda gündem oldu ''Uğurlu geleceğim'' demişti! Özgür Özel'in skor tahmini maç sonunda gündem oldu

20:41
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
19:46
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
19:05
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
18:53
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen ’nikah’ sorusu karşısında dondu kaldı
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
18:16
İzmir’de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?
17:42
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
17:31
Galatasaray’da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 21:11:47. #7.11#
SON DAKİKA: Ne yaptıysa olmadı, para çekemeyince ATM'ye saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.