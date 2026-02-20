Kastamonu'da ilginç bir olay yaşandı.
Topçuoğlu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesinin önünde bulunan ATM'den para çekmek isteyen C.Ö., başarılı olamadı. ATM'nin yanından ayrılıp bir süre sonra geri dönen C.Ö, cihaza balyozla vurarak zarar verdi.
48 yaşındaki saldırgan, çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Finans › Ne yaptıysa olmadı, para çekemeyince ATM'ye saldırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)