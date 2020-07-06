Paralimpik okçular çalışmalara başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına ara veren paralimpik milli okçular, normalleşme sürecinde yeniden form tutabilmek için İstanbul'da kampa girdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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