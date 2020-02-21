Paralimpik okçular Dubai'deki turnuvayı 7 madalyayla tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Paralimpik okçular Dubai'deki turnuvayı 7 madalyayla tamamladı - Son Dakika Spor

Paralimpik okçular Dubai'deki turnuvayı 7 madalyayla tamamladı

7 saat önce

6. Fazza Dubai Uluslararası Para Okçuluk Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, son gün birer altın ve gümüş madalya kazanarak organizasyonu 7 madalyayla bitirdi.

Paralimpik okçular Dubai'deki turnuvayı 7 madalyayla tamamladı, System.String[]

6. Fazza Dubai Uluslararası Para Okçuluk Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, son gün birer altın ve gümüş madalya kazanarak organizasyonu 7 madalyayla bitirdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen turnuvada, ferdi müsabakalarda Merve Nur Eroğlu, kadınlar klasik yay kategorisinde İtalyan rakibi Elisabetta Mijno'yu 7-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Sadık Savaş ise erkekler klasik yay kategorisi final mücadelesinde Romanya'dan Patru Eugen'e 6-2 mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı.

Türkiye, böylece turnuvayı 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalya ile tamamladı.

Dubai, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:42 Kaynak: AA
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