Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun altıncı haftasında oynanacak Paris Saint-Germain ( PSG )-Medipol Başakşehir maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Galatasaray, golcü futbolcu Ahmed Musa ile prensip anlaşmasına vardı

Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız