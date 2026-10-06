Paris savaş alanına döndü! Öğrenci protestolarında ortalık karıştı - Son Dakika
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Paris savaş alanına döndü! Öğrenci protestolarında ortalık karıştı

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Paris’te eğitim politikalarına yönelik protestolar, öğrencilerin sokaklara çıkmasıyla büyüdü. Göstericilerin barikatlar kurduğu eylemlerde polisle protestocular karşı karşıya gelirken, bazı noktalarda müdahaleler yaşandı. Başkentte tansiyonun yükseldiği anlar kameralara yansıdı.

Fransa’da eğitim sistemine yönelik tepkiler büyürken Paris’te sokaklar savaş alanını andıran görüntülere sahne oldu. Binlerce öğrencinin katıldığı gösterilerde barikatlar kuruldu, polisle protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. 

Paris savaş alanına döndü! Öğrenci protestolarında ortalık karıştı

OKULLARDA BAŞLAYAN EYLEMLER SOKAKLARA TAŞTI

Eylemler, okullardaki personel eksikliği, kalabalık sınıflar, uzun ders saatleri ve kötüleşen fiziki koşullara yönelik tepkilerle başladı. Eylül ayında Paris çevresinde başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayıldı. 6 Ekim'de yüzlerce okulda eğitim aksarken öğrenciler, öğretmenler ve veliler meydanlara çıktı. 

Paris savaş alanına döndü! Öğrenci protestolarında ortalık karıştı

PARİS'TE BARİKATLAR KURULDU

Başkentte bazı liselerin önünde öğrenciler çöp kutuları, bisikletler ve bariyerlerle yolları kapattı. Paris'in 20'nci bölgesindeki bir okulun önünde öğrenciler ile polis karşı karşıya gelirken, veliler de çocuklarıyla güvenlik güçleri arasında tampon oluşturmaya çalıştı. 

Paris'teki ana yürüyüş güzergahlarından biri olan République-Nation hattında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Protesto nedeniyle kentteki 6 metro istasyonu da geçici olarak kapatıldı. 

Paris savaş alanına döndü! Öğrenci protestolarında ortalık karıştı

POLİS GÖZ YAŞARTICI GAZLA MÜDAHALE ETTİ

Gösterilerin bazı bölgelerinde tansiyon yükseldi. Protestocuların polise çeşitli cisimler fırlattığı, bazı noktalarda ateş yakıldığı bildirilirken güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve diğer müdahale araçlarını kullandı. Paris'in yanı sıra Strasbourg, Lyon, Rennes ve Toulouse gibi kentlerde de çatışmalar yaşandı. 

Paris savaş alanına döndü! Öğrenci protestolarında ortalık karıştı

BİNLERCE KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa genelindeki gösterilerde bilanço da ağırlaştı. Reuters, 6 Ekim'deki protestoların ülkenin son yıllardaki en yoğun öğrenci eylemlerinden biri haline geldiğini aktarırken, ülke genelinde yüz binlerce kişinin sokağa çıktığını bildirdi. Protestolar boyunca binlerce kişi gözaltına alınırken çok sayıda öğrenci ve polis yaralandı. 

Paris savaş alanına döndü! Öğrenci protestolarında ortalık karıştı

HÜKÜMET KRİZİ DİNDİRMEYE ÇALIŞIYOR

Başbakan Sébastien Lecornu, öğrencilerin taleplerinin ele alınması için hükümet üyelerine çalışma talimatı verdi. Öğretmen açığının giderilmesi, okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve öğrencilerin uzun ders saatlerine ilişkin talepleri hükümetin gündeminde bulunuyor. Ancak Paris başta olmak üzere ülke genelindeki protestoların şiddetlenmesi, krizin kısa sürede sona ermeyeceğine ilişkin endişeleri artırdı.

Paris savaş alanına döndü! Öğrenci protestolarında ortalık karıştı
Paris savaş alanına döndü! Öğrenci protestolarında ortalık karıştı
Paris savaş alanına döndü! Öğrenci protestolarında ortalık karıştı
FransaDünyaParisSon Dakika

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