Paris'te başörtülü 2 kadına yönelik saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Paris'te başörtülü 2 kadına yönelik saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

22.10.2020 02:59
Paris'te başörtülü 2 kadına yönelik saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te, başörtülü 2 kadının uğradığı İslamofobik saldırı sonrası açılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, başörtülü 2 kadının uğradığı İslamofobik saldırı sonrası açılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eyfel Kulesi yakınında pazar gecesi Cezayir asıllı Fransız vatandaşları Emel ve Kenza'nın uğradığı İslamofobik saldırıyı Paris Savcılığının "kasıtlı şiddet" kapsamına alarak soruşturma başlatması sonrası olayla ilgili 2 kişi yakalandı.

Şüpheliler, kentteki 7. Bölge Polis Merkezi'nde nezarete konuldu.

Ülkede, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başını çektiği, İslami kuruluş ve Müslümanlara yönelik baskı sonrası bu tür saldırıların artması dikkati çekiyor.

Diğer yandan, yakın zamanda başı kesilerek öldürülen öğretmen için seferber olan Fransız medyasının bu olayda sessiz kalması sosyal medyada "iki yüzlülük" olarak nitelendirildi.

Pazar günü Eyfel Kulesi yakınlarında Cezayir asıllı Fransa vatandaşı iki başörtülü kadın, tasmaya bağlı olmayan iki evcil köpek tarafından rahatsız edilmiş, köpeklerin sahipleriyle aile arasında tartışma çıkmıştı.

Ardından köpek sahiplerinden biri bıçakla başörtülü kadınlara saldırmıştı. Saldırgan olay yerinden kaçmış, ağır yaralanan iki kadın ise hastaneye kaldırılmıştı.

Saldırının mağduru kadınlardan 18 yaşındaki Kenza, saldırganların kendilerine "pis Arap" dediklerini ve nefret dolu bir şekilde "öldürme amacıyla" saldırıya uğradıklarını belirtmişti.

Müslüman derneklere yönelik baskılar artıyor

Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de bir öğretmen başı kesilerek öldürülmüştü.

Fransız yetkililer, öğretmenin katil zanlısının cesedin yakınlarında elinde bıçakla görüldüğünü ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ortaokulda görevli tarih öğretmeninin öldürülmeden birkaç gün önce Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli bir karikatür gösterdiği ve velilerin buna tepki verdiği kaydedilmişti.

Bunun üzerine ülkede Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar arttı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi ile Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşunun ve bir caminin kapatılacağını belirtmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Paris'te başörtülü 2 kadına yönelik saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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