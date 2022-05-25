- Paris'te Türk mutfağı tanıtıldı

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Türk Mutfağı" etkinliğinde katılımcılara geleneksel Türk yemekleri ikram edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ünlü şef ve akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı da tanıtıldı.

Paris'teki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü merkezinde "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde "Türk Mutfağı" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü nezdinde Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Kerem Alkin ve UNESCO ülkelerinin temsilcileri katıldı. Düzenlenen etkinlikte içli köfte, midye dolma, su böreği, mercimek köftesi, Çerkes tavuğu, yaprak sarması, baklava, lahmacun ve lokumun aralarında bulunduğu 15 geleneksel Türk yemeği katılımcıların beğenisine sunuldu. Etkinlikte ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ünlü şef ve akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının tanıtımı da yapıldı.

UNESCO nezdinde Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Gülnur Aybet yaptığı konuşmada, Türk mutfağının tarihi ve bölgesel çeşitliliği hakkında bilgiler verdi. Aybet, Türk mutfağının sağlıklı yönüne dikkat çekerek, Türk yemeklerinin israftan kaçınan bir gelenekten geldiğini belirtti.