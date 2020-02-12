Paris'teki Premiere Vision Fuarı'nda Türkiye rüzgarı - Son Dakika

Fransa'nın başkenti Paris'te kumaş, tekstil giyim ve aksesuar ürünlerinin sergilendiği Premiere Vision Fuarı'na Türkiye'den 200'e yakın firma katıldı.



Fransa'nın başkenti Paris'te yılda iki kez düzenlenen ve kumaş, tekstil giyim, aksesuar ürünlerinin sergilendiği Premiere Vision Fuarı 2021 ilkbahar-yaz sezonundaki yeni akımların tanıtılması için uluslararası firmalara kapılarını açtı. 30 ülkeden yaklaşık 2 binin üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapan fuara Türkiye'den de 200'e yakın firma katıldı. Fuarda Türk statlarını ziyaret eden Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa da firma sahipleriyle bir araya gelirken, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz de fuara yönelik bilgiler verdi.



Fuarda iplik, kumaş, deri, hazır giyim, aksesuar, tasarım sektörleri bir araya gelirken bu sezon, Çin'de ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle Çinli tekstil firmaları fuara katılamadı. Profesyonellerin uğrak yeri olan Premiere Vision Kumaş ve Hazır Giyim Fuarına, 74'ü uluslararası alıcı olmak üzere yaklaşık 120 ülkeden 56 bin profesyonel ziyaretçinin katılımı bekleniyor.



İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz fuara Türkiye'den 200'e yakın firmanın katıldığını belirterek, "Şu anda içinde bulunduğumuz da bizim Tekstil Birliğimizin organize ettiği stant. Burada firmalarımız hem ürünlerini son koleksiyon ürünlerini sergilemekte, bir trend alanı şeklinde hizmet etmekteyiz. Türkiye olarak tekstil sektöründe oldukça önemli bir ülkeyiz. Dünya ticaretinde tekstilde 6. büyük tedarikçiyiz. Bu da ülkemizde sektörümüzün ne kadar güçlü olduğunu göstermekte" dedi.



"Virüs, tekstil ticaretini etkileyecek"



Çinli firmaların fuara katılamadığına da değinen Öksüz, "Özellikle Çin'i etkileyen bu virüs tekstil ticaretini de etkileyecek. Çin şu anda dünyanın en büyük tedarikçisi. Dünya tekstil ticaretinden aldığı pay yüzde 33 civarında. Türkiye Çin ile rekabet edebilen bir ülke. Özellikle Avrupa Birliği'nde bizim Çin'e karşı rekabet gücümüz oldukça yüksek ve biz bunu hissediyoruz. Taleplerde bir artış eğilimi var. Özellikle müşterilerin seyahat etmemesi, uçuşların askıya alınması, Çinli üreticilerin fuarlara gelmemesi, mallarını sergileyememesi, buradaki ticareti de etkiliyor" ifadelerini kullandı.



Öksüz, "Bize Türkiye olarak bu, fırsatlar sunuyor. Bunları hissetmeye başladık. Önümüzdeki günler de daha da net göreceğiz talepteki artışın ne boyutta olduğunu" şeklinde konuştu.



"Bu tür fuarlar çok önemli. Son trendleri, son koleksiyonları sergilediğimiz ve AB bizim için en önemli pazar" diyen Öksüz, "Tüm Avrupa'dan gelen alıcılara bu ürünlerimizi tanıtıyoruz. Her geçen gün de firmalarımız çıtayı yükseltmekte" dedi. - PARİS