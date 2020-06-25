Park Afyon kapılarını güvenli alışverişe açtı - Son Dakika

Park Afyon kapılarını güvenli alışverişe açtı

Afyon'un alışveriş, buluşma ve eğlence noktası Park Afyon, misafirlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen önlemleri ve ilgili yönetmelikleri en üst düzeyde uyguluyor.

Afyon'un alışveriş, buluşma ve eğlence noktası Park Afyon, misafirlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen önlemleri ve ilgili yönetmelikleri en üst düzeyde uyguluyor.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi


ECE Türkiye tarafından yönetilen, Zafer Bölgesi'nin en gözde alışveriş merkezi Park Afyon, misafirlerin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için tüm önlemlerini alarak hizmet vermeye devam ediyor. Sürecin başından itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen önlemlerin ve ilgili yönetmeliklerin tamamına uygun şekilde hareket eden Park Afyon, temizlik ve güvenlik standartlarını en üst düzeyde tutuyor.


AVM'de aynı anda bulunabilecek kişi sayısını 5 bin 340, AVM'de kalış süresini ise 3 saatle sınırlandırdıklarını söyleyen Park Afyon Alışveriş Merkezi Müdürü Mustafa Bayrak, "Önlemlerimiz AVM girişinde başlıyor. AVM ana girişlerinde istisnasız herkes için ateş ölçümü yapıyor, ne çalışanların ne de misafirlerimizin maskesiz girişine kesinlikle izin vermiyoruz. Girişlere hijyenik dezenfektasyon paspasları, el dezenfektanları yerleştirdik. Yürüyen merdivenlerin bantları ve diğer ortak alanların kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeyleri, tuvaletleri ve diğer ortak kullanım alanlarını kurduğumuz hijyen timi ile sık sık dezenfekte ediyoruz. Ayrıca her yarım saate bir yaptığımız anonslarla misafirlerimizi COVİD-19 kapsamında AVM'de uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendiriyoruz. AVM iklimlendirmesini ise yüzde 100 taze hava ile sağlıyoruz. Mama sandalyesi ve tekerlekli sandalye hizmetlerimizi hijyen açısından geçici süreliğine durdurduk. Sadece engelli, yaşlı ve hamile ziyaretçilerimizin kullanımına sunduğumuz asansörlerin kullanımında, sosyal mesafeyi korumak amacıyla durulması gereken alanları, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirledik. Yemek katındaki masa ve sandalyeleri en fazla 2 kişinin oturabileceği şekilde düzenleyip masalara uyarı etiketleri uyguladık" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Park Afyon kapılarını güvenli alışverişe açtı - Son Dakika

Son Dakika

20:56 Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi 20:28 İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti 19:41 Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:44 Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 17:48 Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:43 200 milyonla kayıplara karışan 3 kuyumcudan biri teslim oldu 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 13:20 Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi 10:40 Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
20:45
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
20:41
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
20:34
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
20:22
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
20:05
Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi
19:41
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
19:40
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
19:39
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gittiği ortaya çıktı
19:27
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
19:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 21:01:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Park Afyon kapılarını güvenli alışverişe açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]