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Park ettiği aracından inen kişiye arkadan gelen otomobil çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Park ettiği aracından inen kişiye arkadan gelen otomobil çarptı: 1 ölü

29.11.2021 15:17
Park ettiği aracından inen kişiye arkadan gelen otomobil çarptı: 1 ölü

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobilini sağ şeride park ederek araçtan inen sürücüye arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobilini sağ şeride park ederek araçtan inen sürücüye arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada, 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza Keşan ilçesi Paşayiğit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan- Uzunköprü arasında 34 PAH 02 plakalı aracıyla seyir haline olan Ozan Mutlu, Paşayiğit Mahallesi yakınlarında sağ şeride park etti ve dışarı çıktı. O sırada aynı yönde seyir halinde olan A.D. idaresindeki 22 UF 22 plakalı otomobil önce Mutlu'nun aracına daha sonra da kendisine çarptı.

Feci kazanın ardından bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki Ozan Mutlu, 112 acil servis ambulansı ekibinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan diğer aracın sürücüsü A.D. ise başka bir ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazanın ardından, cumhuriyet savcısı ve trafik ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Park ettiği aracından inen kişiye arkadan gelen otomobil çarptı: 1 ölü
Park ettiği aracından inen kişiye arkadan gelen otomobil çarptı: 1 ölü
Park ettiği aracından inen kişiye arkadan gelen otomobil çarptı: 1 ölü

Ozan Mutlu, Otomobil, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park ettiği aracından inen kişiye arkadan gelen otomobil çarptı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park ettiği aracından inen kişiye arkadan gelen otomobil çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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