Park halindeki otomobilde ölü bulundu

14.03.2026 08:51
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, park halindeki bir otomobilin arka koltuğunda İ.A isimli kişi ölü bulundu. İlk incelemelerde, çalışır durumda olan aracın egzozuna hortum bağlandığı ve bu hortumun araç içerisine verildiği belirlendi. İ.A.'nın kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde İ.A. (55), park halindeki otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu. Kurtboğazı Barajı mevkisinde park halindeki 06 S 5740 plakalı otomobilin arka koltuğunda bir kişinin uzun süredir hareketsiz şekilde durduğunu gören çevredekiler, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

ÇALIŞIR VAZİYETTEKİ ARACIN EGZOZUNA HORTUM BAĞLANDIĞI BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İ.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, çalışır vaziyetteki aracın egzozuna hortum bağlandığı ve hortumun bir ucunun ise araç içerisine verildiği tespit edildi. İ.A.'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Kızılcahamam, Güvenlik, Ankara, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Sadettin Saran’dan Galatasaray’a olay sözler Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Mourinho’ya şok üstüne şok Şov yapmanın bedeli ağır oldu Mourinho'ya şok üstüne şok! Şov yapmanın bedeli ağır oldu
İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi
SGK’dan ’Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi’ iddiasına yanıt SGK'dan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiasına yanıt

08:44
İlber Ortaylı’nın ailesinden anlamlı istek Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
08:33
Kara operasyonunun ilk sinyali 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
08:09
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
08:09
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
07:45
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama
İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama
07:06
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
