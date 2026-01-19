Park Yeri Tartışmasında Kavga

İstanbul Esenyurt'ta iki ailenin park yeri tartışmasında ortalık savaş alanına döndü. Komşu oldukları öğrenilen tarafların tartışması kısa sürede tekme ve yumrukların konuştuğu kavgaya dönerken, polis güçlükle tarafları ayırabildi. Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre komşu iki aile arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede diğer aile bireylerinin de dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönerken, taraflar tekme tokat birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, tarafları güçlükle ayırdı. İki aile arasında savaş alanlarını aratmayan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL